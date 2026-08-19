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Google手機組裝 要移出大陸
日經報導，知情人士透露，Google傳出通知供應商，2027年起Pixel手機、智慧手表與無線耳機全面轉由中國大陸以外地區生產。如果計畫落實，Google將成為繼三星電子之後，第二個把智慧手機生產移出中國大陸的全球品牌。
Google手機主力供應商鴻海（2317），旗下越南與印度產能已經準備好了，可望順利承接Google非大陸產線訂單。Google今年在越南成功生產高階Pixel手機，因此有信心按規劃在2027年前將所有Pixel手機生產移出大陸。
知情人士表示，儘管記憶體晶片成本暴增，但Google仍計劃將今年Pixel手機出貨量從去年約1,200萬支提高8%至10%，Google將Pixel手機視為消費者使用AI應用程式Gemini的重要入口。為提高記憶體晶片的議價能力，Google在與美光、三星及SK海力士等供應商談判時，將雲端運算及智慧機晶片採購需求一併納入協商。
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