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中東衝突不斷油價上揚 布蘭特攀三周高點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美伊60天臨時停火破局，美國總統川普拒絕延期。美聯社
美伊60天臨時停火破局，美國總統川普拒絕延期。美聯社

中東緊張迅速升高，荷莫茲海峽迅速重開的前景又變得渺茫，布蘭特17日尾盤已衝破每桶90美元，18日守穩此大關，一度漲1.1%至91.85美元，是三周多來高點。

美伊60天臨時停火破局，美國總統川普拒絕延期，更調轉槍頭威脅盟友阿曼，揚言膽敢妨礙美伊談判，就要將阿曼炸爛。與此同時，伊朗放話再給華府幾周時間履行雙邊諒解備忘錄，若外交斡旋失敗，將採取全面攻勢，突破美國的海上封鎖。

美伊於6月簽署、提供60天暫時停火期以協商達成持久和平協議的諒解備忘錄，嚴格來說已於17日到期。當被問及是否會尋求延期時，川普回答：「不會。」其實該停火協議之前已被多次違反，零星衝突不斷，雙方均已宣布該協議失效。

川普17日並把矛頭指向長期居中斡旋的盟友阿曼，他18日在Truth Social發文稱，目前沒有與伊朗進行任何會談或對話，也沒有安排任何會談或對話。他並補充，荷莫茲海峽已經開放，所有水雷均已清除或引爆，美國海軍的封鎖仍然「全力有效實施」。

伊朗與阿曼正磋商重新開放荷莫茲海峽，可能收取服務費。福斯記者英斯特17日引述川普在電訪中表示：「如果阿曼礙事，我們就把他們炸個稀巴爛。」川普還批評阿曼「表現不太好」，但強調美方可以「非常輕易地處理他們」。這是川普繼5月後二度因荷莫茲海峽事務對阿曼點名批評。

一名伊朗高層官員17日告訴路透，伊美談判停滯，華府又排除延長停火，伊朗將轉為採取「全面進攻」的軍事態勢。

這名官員表示，伊朗已要求相關單位做好在荷莫茲海峽及區域升高局勢的準備；若外交努力失敗，德黑蘭將發動「及時且精準」的軍事攻擊，突破美國海上封鎖。

專家分析，目前川普仍有幾個選項，包括繼續經濟施壓、不顧彈藥吃緊擴大對伊朗的軍事行動，或者重返談判；也不排除美國最後甩鍋，讓波灣盟友去處理荷莫茲海峽的問題。

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