韓對美投資案有變數 否認布局記憶體設施

南韓政府18日鄭重否認當地媒體報導，表示並未與美國討論將半導體列為3,500億美元對美投資承諾的頭一批投資案，但不願透露兩國磋商的相關細節。

南韓中央日報稍早報導，首項重大對美投資案原定本月公布，但華府意外要求南韓投資美國記憶體晶片設施，使這項計畫面臨變數。報導引述匿名執政黨人士說，美方這項要求是青瓦台8月13日非公開貿易會議的重要議題。南韓政府原先把能源業列為頭一個重大對美投資案的優先項目。

據報導，與會官員普遍認為，投資美國記憶體晶片設施不切實際，因為三星電子和SK海力士已承諾投入至少8,800億美元，主要在南韓湖南地區興建晶片設施和資料中心。

南韓產業通商部長金正官上周末已抵達華府，處理對美投資方案最後階段的問題。金正官說，目前有一些實務問題，但韓美仍希望最快8月底完成談判。

近日南韓與美國之間的關係似乎有點緊張，川普先前下令大幅縮減兩國年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」規模。他還表明，不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作，共同對付伊朗。