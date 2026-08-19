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英企：AI已創造新就業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

根據最新調查，多數英國企業表示，人工智慧（AI）已創造出新的職位，顯示企業正逐步走出試驗階段，開始因應AI發展、調整徵才與人力配置。

駿懋銀行商業晴雨表（Lloyds Business Barometer）7月訪問1,200家英國企業發現，25%雇主正在增聘具備AI技能的人才，20%正在新增AI專屬職位。整體而言，54%受訪企業表示，AI技術已帶動職位增加。

調查結果凸顯，AI正帶來轉變，而善用AI的企業可望從中獲益。年營收逾1,360萬美元的企業中，有三分之二表示，現有員工已具備業務所需的AI技能，優於整體企業略高於半數的水準。

不過，企業需要時間學習如何運用這項技術，AI提升生產力的效果可能呈現「J型曲線」，也就是初期成效有限，之後才逐漸顯現。駿懋銀行企業與商業銀行執行長莫妃表示，企業必須把重點從「取得AI工具」，轉向「培養有效運用AI所需的技能、文化與信心」。

在此同時，人資集團藝珂（Adecco）子公司General Assembly在6-7月訪問英國和美國526名人力資源專業人士發現，許多規模較小（員工人數50到999人）的企業，趁著大企業因AI大舉裁員的機會，擴大徵才。

逾八成小企業表示從相關裁員中受益，47%的小型企業則已成功延攬原任職於這些大企業的人才。相較下，僅26%的小企業表示因AI而減少徵才。

AI 英國 徵才

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