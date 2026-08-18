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從這個指標來看 Fed利率偏寬鬆

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
舊金山聯準銀行最新研究用模型估算出中期中性利率，以此衡量，目前美國的貨幣政策偏鬆。路透
舊金山聯準銀行最新研究用模型估算出中期中性利率，以此衡量，目前美國的貨幣政策偏鬆。路透

美國聯準會Fed）判斷利率是否適當，除了看通膨與就業，也可參考中性利率。舊金山聯準銀行用模型估算，美國中期中性利率約為1.5%。目前聯邦資金利率目標區間為3.5%-3.75%，扣除約3%的通膨率，實質利率約為0.5%-0.75%，低於1.5%，因此目前處於偏寬鬆的政策環境。

中性利率是指既不刺激也不抑制經濟成長的實質利率。如果實質聯邦資金利率高於中性利率，代表貨幣政策偏緊，會壓抑支出與通膨；反之，若低於中性利率，則代表貨幣政策偏鬆，可能提振支出並增加通膨的上行壓力。

中性利率沒辦法直接觀察，須透過模型估算，而且不同時間長度得到的結果可能差異很大。短期中性利率雖能迅速反映經濟變化，卻容易劇烈波動、估計誤差也較大；長期自然利率則比較穩定，但可能距當前經濟情勢太遠，難以協助央行及時決策。

舊金山聯準銀行因而提出「中期中性利率」的測量方式，將未來數年的短期中性利率預測納入計算，並讓未來最多五年的數據占有較高權重。這種方法既能降低短期數據的劇烈波動，又能比長期指標更快反映重大經濟變化。

這份報告的作者Vasco Curdia也說，以此來看，當前貨幣政策處於寬鬆狀態，但要注意的是，舊金山聯準銀行估算的中期中性利率不確定性仍高。

Fed 利率 美國聯準會

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從這個指標來看 Fed利率偏寬鬆

美國聯準會（Fed）判斷利率是否適當，除了看通膨與就業，也可參考中性利率。舊金山聯準銀行用模型估算，美國中期中性利率約為1.5%。目前聯邦資金利率目標區間為3.5%-3.75%，扣除約3%的通膨率，實質利率約為0.5%-0.75%，低於1.5%，因此目前處於偏寬鬆的政策環境。

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