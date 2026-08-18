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美股早盤／AI發債搶錢！美長債殖利率衝19年高點 費半瀉3%
全球長天期公債殖利率衝上19年高點，布蘭特油價也漲至每桶91美元，削弱風險情緒，科技股領跌下，美股18日早盤四大指數盡墨。
道瓊工業指數早盤下跌0.2%，標普500指數跌0.4%，那斯達克指數跌1%，費城半導體指數跌3%。
台積電ADR走低3%，輝達走低1%。
記憶體也一片慘綠，美光、SK海力士ADR、Sandisk均摔4%以上。
借貸成本大增，讓股市陷入掙扎。美國30年期公債殖利率升至5.32%，為2007年來新高。英法德的長期公債也都站上十多年高。債券投資人要求更高溢價，才願意資助揮霍的各國政府、並避免受到黏著通膨的傷害。
高漲油價也強化市場預期，認為央行可能需要緊縮貨幣政策。還有分析師說，殖利率激增，有如債市下挑戰書，看聯準會（Fed）敢不敢升息。
另一方面，彭博策略師Ven Ram指出，企業在未來幾個月將繼續替AI籌資，這會使長天期的美國公債，以及高度相關的德國長債與英國長債承受壓力。公債殖利率處於高檔的時間愈久，股市前景愈不妙。
Yardeni Research警告，投資人日益憂慮超大規模資料中心的借貸激增，也質疑油價攀升，Fed是否足夠警覺。雅德尼（Edward Yardeni）為首的策略師說：「我們尚未按下恐慌鍵，但正密切關注債券義勇軍的可能行動。」
中東仍是關注焦點，美國與伊朗都更不願妥協。美國總統川普說，他不會重啟停火協議，澆熄了荷莫茲海峽迅速重啟的希望。
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