談判進入倒數…加拿大爭取美不加徵關稅 卡尼承受龐大壓力

美國川普政府計劃對加拿大大幅加徵關稅的新措施將在19日生效，雙方談判進入最後緊鑼密鼓階段，加拿大力求在不到48小時內達成協議，以避免關稅懲罰。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（DonaldTrump）政府將對價值約200億美元或5%的自加拿大進口貨品加徵最高至50%的關稅，加拿大談判代表為了談定任何協議，已在華府待了1週。

他們近幾天已與美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）頻繁會面，但負責美加貿易事務的加拿大部長勒布朗（Dominic LeBlanc）今天離開葛里爾辦公室時坦言：「我們的工作尚未完成。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天面對媒體記者追問時，對談判細節守口如瓶，僅表示基於雙方談判的敏感度和激烈程度，現在不是公開談論時機。

美方要求加拿大做出的讓步，包括取消對美國汽車仍課徵的報復性關稅、調整乳品進口配額，以及要求占大多數的加拿大省分取消去年初為報復川普關稅而對美國酒品實施的禁售令。

加拿大則爭取美國取消或調降對其鋼品、鋁品、汽車和木材的關稅，這些關稅全都持續損害加拿大經濟。

不過，即使美加達成貿易協議，卡尼仍得說服對川普政府不滿且持懷疑態度的加拿大民眾接受加方所做的任何讓步。

加拿大目前的氣氛是，民眾雖然希望經濟更穩定，但不太願意對美國做出許多讓步。

根據加拿大市場研究公司阿巴卡斯數據（AbacusData）所做的最新民調，74%的加拿大民眾感覺自身家庭已受這場貿易紛爭影響，但36%的人寧願加拿大經濟可能承受更多痛苦、也支持用新的報復關稅來回應美國，僅18%的人支持以取消美國酒品禁售令等讓步來換取關稅減免。

卡尼已表示，他打算在美方新關稅生效前與川普通話。但他同時說，若兩國談判破裂，他已對「任何可能出現的情況」準備了因應計畫。