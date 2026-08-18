波蘭開學季租房潮 各大城市租金不升反降

波蘭各大學城學生租屋市場近來顯著增溫，7月大學錄取結果揭曉後，學生看房潮已悄然展開。然而，儘管今年大學申請人數大增，租屋市場卻呈現不尋常的平穩，主要城市的獨立套房租金甚至較去年同期不升反降。

波蘭「財經內幕」（Business Insider Polska）18日報導，距離波蘭新學年開學僅剩數週，各大大學城也出現了租屋潮。

房產分析機構Tabelaofert首席分析師帕盧斯（EwaPalus）指出，今年大學申請人數顯著增加，不僅大學入學名額的競爭加劇，學生宿舍及租屋需求也隨之升溫，其中又以緊鄰校區、大眾運輸便利的獨立套房（Kawalerka）與小兩房最為熱門。

不動產專家普拉伊斯納（Andrzej Prajsnar）分析，波蘭租屋市場在2020年至2022年間經歷了一波非常劇烈的價格波動與暴漲，今年市場已經擺脫了那段混亂期，進入極為穩定的階段，因此租金在扣除通膨因素後，呈現實質走低，部分地區甚至出現價格下降。

報導指出，租屋平台（Nieruchomosci-online.pl）上的租屋刊登數量比起去年增加了19%。市場上釋出的房源總量變多，供給增加也有助於壓低價格，讓房東難以單方面大幅調漲租金。

數據顯示，波蘭許多大學城的獨立套房租金與去年同期相比都下滑，其中首都華沙（Warsaw）的獨立套房租金減少了5.2%、最高平均月租約2800茲羅提（約新台幣2萬3912元）。

波蘭第二大城克拉科夫（Kraków）的獨立套房租金也下降4.1%，盧布林（Lublin）下降3.4%，只有羅茲（Łódź）微幅上漲5.7%、波茲南（Poznan）上漲4.0%。

在合租雅房（Pokój）方面，華沙以平均月租金約1400茲羅提（約新台幣1萬1956元）居首，波蘭北方城市格但斯克（Gdansk）約1300茲羅提，克拉科夫與弗羅茨瓦夫（Wrocław）為1200茲羅提，卡托維茲（Katowice）與羅茲等城市合租雅房價格則落在900茲羅提左右。

面對開學季租房需求，部分家庭也選擇「以買代租」的策略。根據Tabelaofert試算，在自備2成頭期款、貸款25年的條件下，華沙一間小套房每月的房貸預估為3000茲羅提（約新台幣2萬5620元）左右，克拉科夫約2700茲羅提，金額與當地套房每月租金相近，成為不少家長評估的替代方案。