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美伊和平協議希望渺茫 油價續揚、亞股跌多漲少

中央社／ 香港18日綜合外電報導
美國與伊朗的60天停火期限已於昨天屆滿，兩國達成重啟荷莫茲海峽協議的希望仍相當渺茫。 路透社
美國與伊朗的60天停火期限已於昨天屆滿，兩國達成重啟荷莫茲海峽協議的希望仍相當渺茫。 路透社

美國與伊朗的60天停火期限已於昨天屆滿，兩國達成重啟荷莫茲海峽協議的希望仍相當渺茫，國際油價今天持續上揚，亞洲股市收盤跌多漲少。

法新社報導，儘管美國本月疲弱的經濟數據降低外界對聯邦準備理事會（Fed）近期可能升息的疑慮，然而隨著中東危機持續，原油價格維持在每桶90美元附近，市場普遍預期通膨將於一段時間內維持高檔。

當前情勢也使長期美債殖利率攀升至2007年6月以來最高點。此外，美國政府擴大舉債規模，以及企業為AI投資大量發行公司債，也進一步推高殖利率。

在美國總統川普（Donald Trump）表明不會延長6月美伊諒解備忘錄所設60天停火期，伊朗則稱美國早已違反協議，使協議「毫無意義」後，雙方達成進一步協議的可能性相當渺茫。

川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）表示，雙方正進行「非常正面且積極的對話」，但也坦言「這麼多年來，美國與伊朗之間確實沒有太多信任可言」。

華府似乎打算採取長期策略，令投資人擔憂油價可能在高檔維持更久。

兩大原油期貨合約今天上漲，延續昨天逾2%的漲勢，其中布倫特原油（Brent Crude）站上每桶91美元。

受到華爾街股市下跌影響，亞洲股市今天跌多漲少。

韓聯社報導，韓股基準韓國綜合股價指數（KOSPI）今天終止連5個交易日收紅的紀錄，收盤下挫108.11點或1.55%，收6869.83點。

東京股市收跌逾2%，台北和新加坡股市均收低逾1%，雪梨股市也微幅收黑。

香港、上海、馬尼拉、威靈頓與雅加達股市則收漲。

美伊 油價 和平協議 亞股 中東

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