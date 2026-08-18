美進口車商發起拒絕中國車運動 推動立法永久禁止

綜合陸港媒體報導，代表美國9400多家進口車經銷商的美國國際汽車經銷商協會將參與推動立法，永久禁止中國汽車與汽車製造商進入美國市場。

綜合香港星島日報、陸媒新浪網近日的報導，代表美國9400多家進口車經銷商的美國國際汽車經銷商協會（AIADA）本月初發起名為「拒絕中國車」（NoChina Autos）的運動，以主席達洛（Mike Darrow）名義發表聲明，指控中國汽車憑藉大量政府補貼供應大量低價產品，以致美國汽車業面對不公平競爭而收益惡化，本土就業機會減少。

AIADA指出，豐田、現代、福斯等外國汽車在美國設立生產、研發設施，創造就業並成為當地產業的一部分，「中國車卻不同，它們試圖掌控整個美國市場」。

聲明表示，AIADA將參與推動立法，以永久禁止中國汽車與汽車製造商進入美國市場。

報導引述達洛指出，中國品牌目標是徹底主導整個產業，所使用的正是中國在消費性電子產品、家電、太陽能板與玩具等其他產業早已出現的劇本；而除了產業主導權，中國對美國消費者的興趣，更構成國家安全威脅，「現在正是採取行動的時候」。

據表示，美國對中國製汽車徵收的基本關稅稅率為27.5%，對電動車加徵100%的關稅。美國國會並推動立法，禁止中資持股超過15%的企業透過在第3國生產或合資等方式迂迴進軍美國市場。在此情況下，進口日本、韓國、歐洲汽車在北美地區銷售的經銷商罕見地發起反中國車運動。

報導稱，中國車進軍海外的速度驚人，今年出口量很可能首次突破1000萬輛；若果真突破千萬量，中國車的銷售量在5年內增長約5倍之多。