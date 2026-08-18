泰國擬調降汽車貨物稅 分析：從依賴進口轉向拚在地化

中國電動車近年快速搶進泰國市場，泰國政府擬調降汽車貨物稅，提供在泰國設廠和用當地零組件的車廠稅務優惠。學者分析指出，泰國正從過去吸引車廠投資，轉向要求外資增加在地生產、採購和技術轉移，使產業創造的價值留在泰國。

泰國財政部預計9月向內閣提出汽車貨物稅調整方案，對在泰國設立生產基地、使用當地零組件與原材料的車廠提供較低貨物稅率；而沒有在泰國設廠、進口整車的業者，未來則可能面臨較高稅率。

民族報（The Nation）日前報導，泰國副總理兼財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，相關措施涵蓋幾乎所有車種，目的是促進技術移轉、提高泰國投資及長期所得。財政部力推今年底前實施新規定。

這項政策也凸顯泰國汽車產業面臨的新局面，研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）7月發布的數據顯示，中國車廠近年快速搶進泰國市場，目前市占率已接近30%，在電動車市場更占約9成。

該報告寫道：「5年前，這些（中國）品牌在泰國汽車市場幾乎毫無存在感，如今市占率已接近30%，在東協最大的汽車市場中，每售出10輛電動車，就有9輛出自於這些品牌。」

榮鼎集團分析指出，中國車廠的快速崛起與泰中貿易協議、泰國電動車優惠政策，以及中國車廠具有價格競爭力等因素有關。

不過，該報告也指出，中國車廠在泰國的銷售占比與生產占比仍存在明顯落差。中國車廠占泰國汽車銷售近3成，但占泰國整體汽車產量仍不到1成；中國車廠目前在地零組件使用率約40%至60%，也低於在泰國經營數十年的日本車廠約70%至80%。

泰國瑪希敦大學（Mahidol University）管理學院行銷學副教授皮蒂桑（Phallapa Petison）今天向中央社表示，泰國過去的電動車政策已成功吸引新車廠進入並推升電動車銷售，下一階段的挑戰，是「把市場成長轉化為工廠投資、就業、泰國零組件供應商發展及國內技術能力提升」。

她指出，泰國政策正逐漸從「吸引車廠投資」轉向「確保投資在泰國創造更多附加價值」，包括增加當地生產、使用泰國製造的零組件，以及強化車廠與泰國企業在供應鏈中的連結。

皮蒂桑坦承，中國電動車快速擴張是泰國希望留住更多經濟價值的因素之一，但也強調，該政策並非單純限制中國車廠，而是希望車廠從「依賴進口」轉向在「泰國生產」。

她說：「若是願意在泰國投資設廠並提高當地零組件採購比例的中國車廠，同樣可以從政策中受益。」

皮蒂桑分析，這也可能改變中日車廠在泰國的競爭方式。豐田汽車（Toyota）、本田（Honda）、五十鈴（Isuzu）及三菱（Mitsubishi）等日本車廠已在泰國經營數十年，建立成熟的零組件供應網絡，因此在地化政策初期可能具備優勢。

她補充，中國車廠則擁有電動車技術、產品開發速度及成本競爭力，若持續擴大在地生產並提高向泰國供應商採購的比例，也可能迅速縮小差距。

皮蒂桑提醒政府，增加「泰國製造」的比例，並不代表泰國本土企業必然能受惠，因為外國車廠也可能把既有的海外供應商帶進泰國。因此，若要真正強化本土產業，除了提高在地零組件比例，也應鼓勵泰國中小企業參與供應鏈、提升工程及研發能力，並透過技術移轉與人才培訓，讓更多產值最終留在泰國。