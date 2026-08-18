傳最快8月上路！特斯拉自駕計程車Cybercab 將啟動員工公路試乘

根據科技媒體The Information今天引述知情人士報導，電動車大廠特斯拉已經向員工告知，正為最快本月在美國德州奧斯汀率先推出其自駕計程車Cybercab作準備。

路透社報導，Cybercab是專為自駕設計、無踏板、不配備方向盤的車款，對於特斯拉（Tesla）未來發展無人駕駛計程車的遠大目標而言至關重要。公司計劃最終以Cybercab用於其自動駕駛叫車服務。

特斯拉告訴員工，計劃先在公路上為員工提供Cybercab試乘體驗，數天後再將Cybercab納入奧斯汀（Austin）的無人駕駛計程車服務。

報導提到，特斯拉近數週以來已經展開一連串準備，包括試駕、在私人道路上讓員工體驗，以及與當地第一線應變人員進行訓練。

特斯拉未立即回應路透社的置評請求。

公司自從6月起已經在公路上測試量產版Cybercab，預計今年稍晚將擴大生產。