川普家族加密貨幣公司引議 合作夥伴提供受美限制中企AI模型

獲美國總統川普支持的「世界自由金融公司」正與總部位於香港的新創公司WorldClaw合作，該公司提供的人工智慧（AI）模型，是由美國政府因國安疑慮而列入限制名單的中國企業所開發。

今年初成立的WorldClaw向客戶提供一系列AI模型，並接受世界自由金融公司（World LibertyFinancial, WLFI）發行的加密貨幣為支付方式。川普家族透過持股，能從WLFI加密貨幣的使用中取得收益。

路透社調查發現，WorldClaw網站上目前列出的90種可用AI模型中，有近半（43種）是由阿里巴巴、百度、Z.ai等中國科技公司開發，而川普政府認定這些企業對國家安全及智慧財產構成風險。WorldClaw同時提供由OpenAI、Anthropic等美企開發的數十種模型。

WLFI與WorldClaw的合作，以及WorldClaw和這些中國公司的關係並不違法。

然而，7位中國科技、貿易與政府倫理專家指出，這項商業合作以及川普（Donald Trump）透過WLFI獲取可能收益的事實，與其政府對中國科技公司的立場相悖。

美國喬治城大學安全與新興科技中心（Center forSecurity and Emerging Technology）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）表示：「當美國政府試圖因應中國AI的崛起和威脅，透過WorldClaw利用這些中國工具並試圖從中大賺一筆，似乎相當虛偽。」

路透社無法查明WLFI與WorldClaw的財務安排細節，也不確定川普家族透過WorldClaw平台的加密貨幣支付獲得多少收益。川普兩個大兒子都曾公開替WorldClaw宣傳。

WLFI收益來源之一為其穩定幣USD1，例如當WorldClaw用戶選擇以USD1支付AI模型使用費，WLFI就能獲利。如同其他以美元為基礎的穩定幣，USD1由美國公債等傳統資產支撐以穩定其價值。川普家族有權獲取這些資產所產生的一定比例利息。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中表示，WLFI與WorldClaw的關係「不存在利益衝突」，且「川普總統始終以美國民眾的最大利益為優先」。

WLFI發言人瓦克斯曼（David Wachsman）透過電郵指出，WorldClaw是一家獨立公司，且美國大企業同時提供美、中科技公司的AI，是業界常見且廣為接受的作法。

WorldClaw發言人在聲明中寫道，公司協助美國AI企業接觸國際用戶，並強調「上架模型不代表認可其開發者」。

WorldClaw提供的AI模型包含阿里巴巴與百度開發的產品，這兩家公司被美國戰爭部列為「中國軍方關聯企業」。這項認定禁止五角大廈與這類中企進行業務往來。

另有部分模型來自Z.ai，美國商務部將其列入「實體清單」，這意味著該公司獲取美國技術的管道受到嚴格限制。

根據美國政府列出的理由，Z.ai透過研發與整合先進AI研究，推動中國「軍事現代化」，違背美國國安與外交政策利益。

WorldClaw平台也提供深度求索（DeepSeek）及月之暗面（Moonshot）的模型，這兩家中企近來遭川普政府官員指控，竊取美國AI業者的智慧財產權。