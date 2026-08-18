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避陸地緣風險…諾基亞關閉杭州廠 重押美國AI、雲端服務大餅

中央社／ 赫爾辛基18日專電
諾基亞（Nokia）已確認將關閉其位於大陸杭州的研發中心，此舉將導致約1600名員工被裁員。 路透社
諾基亞（Nokia）已確認將關閉其位於大陸杭州的研發中心，此舉將導致約1600名員工被裁員。 路透社

從2020年至今，芬蘭電信巨擘諾基亞（Nokia）在中國的員工數銳減近半。為降低地緣政治風險，諾基亞近日宣布關閉中國杭州1600人的研發中心，同時計劃斥資40億美元（約新台幣1276億元）重押美國，搶攻人工智慧（AI）與雲端服務大餅。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，諾基亞去年底買斷與中國夥伴合資的「諾基亞上海貝爾」企業股份，正是為了撤出中國市場鋪路。排除中方夥伴阻撓後，諾基亞內部已宣布關閉位於杭州，負責無線電技術研發單位。諾基亞在中國的員工數從2020年的1萬3000人，降至去年的7200人。

報導分析，西方國家對中國科技、商品及原物料的國安疑慮日益加深。俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，更讓西方政商界清楚意識到，在經濟上過度依賴特定國家的危險性。

近年來，隨著美國與歐洲多國禁止在核心網路使用華為與中興的設備，中國官方也祭出反制，要求本土電信商優先採購自家產品。這導致諾基亞與瑞典愛立信（Ericsson）在中國的市占率大幅萎縮。然而，失去中國電信商這個大客戶，反而讓諾基亞如今能更輕易地縮減在中國的版圖。

在撤出中國之際，諾基亞正將目光與資金轉向印度與美國市場。今年，諾基亞在印度拿下2筆大型合約，其中與電信營運商Bharti Airtel的合約價值達數10億歐元，另一筆與Vodafone Idea的合約也超過10億歐元（約新台幣370億元）。

美國市場則是諾基亞鎖定的成長引擎，諾基亞今年第二季淨銷售額成長9%，達到48億歐元。諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）接受專訪時直言：「新策略正在產生回報，這在光纖網路與IP網路上尤其明顯。」

霍塔德指出，第二季來自AI與雲端服務客戶的訂單達28億歐元，且美洲地區營收成長15%。為就近服務美國各大電信營運商，諾基亞承諾在美國投資40億美元，日前也簽署協議，準備收購半導體公司恩智浦（NXP）位於美國錢德勒（Chandler）的工廠，藉此擴充光學網路所需的半導體製造能力。

報導指出，為確保獲利，諾基亞正在全球加速推動削減成本計畫，目標是在今年底前省下最高達12億歐元的開支，裁員範圍主要集中在歐洲。不過，總部的編制卻不減反增。霍塔德表示，過去3年諾基亞在芬蘭增聘約1000名員工，多數投入產品研發，目前在芬蘭共僱用6800人。

諾基亞 地緣風險 美國 芬蘭 AI

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