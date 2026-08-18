快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

全球長債殖利率飆升 雅德尼：尚無須恐慌但須緊盯這批投資人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國長債殖利率不斷上揚。/擷自彭博 Codex協作
美國長債殖利率不斷上揚。/擷自彭博 Codex協作

全球長天期公債殖利率升至多年高點，政府債務膨脹、中東戰事推高油價，以及AI業者大舉發債，均加重債市賣壓。Yardeni Research認為，美債尚未到恐慌時刻，但殖利率逼近警戒區，須留意債券守望者（bond vigilantes）是否出手。

美國30年期公債殖利率本周升至5.32%，創2007年來最高；法國公債殖利率升至2008年來最高，德國則升抵2011年水準。英國30年期公債殖利率逼近6%，日本同天期殖利率也接近歷史高點。

各國雖有不同因素，背後卻有共同結構性壓力。地緣政治分歧加深，使供應衝擊和通膨更容易持續；投資人也擔心政府無力控制支出，導致利率長期居高不下。退休基金等傳統長債買家需求減弱，各國政府因而更加仰賴對價格敏感的民間投資人，市場要求的期限溢價也隨之升高。

AI熱潮使科技業者大量發債籌資，並偏向發行長天期債券，與各國政府爭奪同一批資金。Alphabet首度發行50億澳幣債券，可見美國科技業者已把籌資觸角伸向海外市場。

美國10年期公債殖利率目前約4.73%，接近一年多來最高。若伊朗戰事拖長並進一步推高油價，可能加重通膨壓力，強化聯準會（Fed）升息的理由。美債殖利率走高也會推升全球政府、企業及房貸借款成本，並使日本阻止日圓貶破160日圓更加困難。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Edward Yardeni）表示，目前還不必恐慌。他認為，美國10年期公債殖利率維持4%至5%仍屬正常，不致傷害經濟和企業獲利；但殖利率已接近區間上限，必須密切注意債券守望者的動向。

雅德尼在1980年代發明「義民」（ vigilantes ）或債券守望者（bond vigilantes）一詞，指投資人因不滿政府採取可能加劇通膨的政策而拋售公債，迫使當局恢復財政紀律。這股力量近月已在英國和日本等高負債國家浮現。

延伸閱讀

債券避險神話破滅？通膨死灰復燃推升殖利率 專家直言：分散風險沒發揮作用

美AI巨擘發債 爆排擠效應

市場拋售美債 殖利率近金融海嘯前水準

日本10年國債殖利率升至30年新高 9月升息預期升溫

相關新聞

蘋果認了！監管揮刀砍向App Store佣金 千億美元金雞母業務拉警報

蘋果（Apple）首度承認，各國監管機關與法院要求該公司放寬對App Store的控制，已開始侵蝕年營收逾1,000億美元的高利潤率服務業務。蘋果在最新申報文件中警告，透過替代支付系統進行的交易，可能讓該公司完全收不到佣金。

世界日報社論／AI算力金融化 美中競爭要看華爾街

Nvidia(輝達，另譯英偉達)10日與阿波羅全球管理公司、貝萊德、黑石集團、布魯克菲爾德投資公司、高盛集團和KKR共同宣布成立融資平台，為人工智慧(AI)工廠籌集超過5000億美元的外部資金。Nvidia執行長黃仁勳希望華爾街將AI運算能力視為一種全新的可投資類別；簡單來說，這種作法就像是為高速公路、機場和橋樑的融資，只是標的變成AI晶片、電力設施和資料中心建設。

全球長債殖利率飆升 雅德尼：尚無須恐慌但須緊盯這批投資人

全球長天期公債殖利率升至多年高點，政府債務膨脹、中東戰事推高油價，以及AI業者大舉發債，均加重債市賣壓。Yardeni Research認為，美債尚未到恐慌時刻，但殖利率逼近警戒區，須留意債券守望者（bond vigilantes）是否出手。

韓國自主AI模型3團隊晉級 拚美中以外替代選項

韓國科學技術資訊通信部今天公布「自主AI基礎模型」計畫第2階段評估結果，由Upstage、SK電信、LG AI研究院進入...

Google傳2027年將Pixel生產全面移出中國 越南是關鍵

Google傳出已經通知供應商，計劃明（2027）年起，所有Pixel智慧型手機、智慧手錶與無線耳機，均在中國以外地區生產。如果計畫落實，Google將成為繼三星電子之後，第二個把智慧手機生產移出中國的全球品牌。

美中AI競爭華盛頓要求各國選邊站 泰國將維持中立

泰國總理阿努廷表示，面對美國與中國在人工智慧（AI）領域的全球競爭，泰國將維持中立立場，不會因外部壓力選邊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。