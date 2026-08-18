全球長債殖利率飆升 雅德尼：尚無須恐慌但須緊盯這批投資人

全球長天期公債殖利率升至多年高點，政府債務膨脹、中東戰事推高油價，以及AI業者大舉發債，均加重債市賣壓。Yardeni Research認為，美債尚未到恐慌時刻，但殖利率逼近警戒區，須留意債券守望者（bond vigilantes）是否出手。

美國30年期公債殖利率本周升至5.32%，創2007年來最高；法國公債殖利率升至2008年來最高，德國則升抵2011年水準。英國30年期公債殖利率逼近6%，日本同天期殖利率也接近歷史高點。

各國雖有不同因素，背後卻有共同結構性壓力。地緣政治分歧加深，使供應衝擊和通膨更容易持續；投資人也擔心政府無力控制支出，導致利率長期居高不下。退休基金等傳統長債買家需求減弱，各國政府因而更加仰賴對價格敏感的民間投資人，市場要求的期限溢價也隨之升高。

AI熱潮使科技業者大量發債籌資，並偏向發行長天期債券，與各國政府爭奪同一批資金。Alphabet首度發行50億澳幣債券，可見美國科技業者已把籌資觸角伸向海外市場。

美國10年期公債殖利率目前約4.73%，接近一年多來最高。若伊朗戰事拖長並進一步推高油價，可能加重通膨壓力，強化聯準會（Fed）升息的理由。美債殖利率走高也會推升全球政府、企業及房貸借款成本，並使日本阻止日圓貶破160日圓更加困難。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Edward Yardeni）表示，目前還不必恐慌。他認為，美國10年期公債殖利率維持4%至5%仍屬正常，不致傷害經濟和企業獲利；但殖利率已接近區間上限，必須密切注意債券守望者的動向。

雅德尼在1980年代發明「義民」（ vigilantes ）或債券守望者（bond vigilantes）一詞，指投資人因不滿政府採取可能加劇通膨的政策而拋售公債，迫使當局恢復財政紀律。這股力量近月已在英國和日本等高負債國家浮現。