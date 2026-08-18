Google傳2027年將Pixel生產全面移出中國 越南是關鍵

Google傳出已經通知供應商，計劃明（2027）年起，所有Pixel智慧型手機、智慧手錶與無線耳機，均在中國以外地區生產。如果計畫落實，Google將成為繼三星電子之後，第二個把智慧手機生產移出中國的全球品牌。

日媒報導，Google今年已成功在越南開發及生產高階Pixel手機。這項工作比生產智慧手錶與耳機更複雜，也讓Google有信心推進2027年計畫。

Pixel手機未在中國市場銷售，Google將生產移出中國，不像蘋果（Apple）還要顧慮當地銷售。

Google今年的Pixel手機出貨目標，較去年約1,200萬支增加8%至10%。一名零組件供應鏈高層指出，Google是少數未下修今年出貨預測的手機品牌。Pixel基期較低，還有很大的成長空間。

消息人士透露，面對記憶體晶片價格飆升，Google整合了雲端運算與手機業務的晶片採購，與美光（Micron）、三星電子及SK海力士協商，以提高議價能力。如果蘋果調漲iPhone售價，Google可能搶下美國、日本、歐洲的部分市占。