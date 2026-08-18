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韓國自主AI模型3團隊晉級 拚美中以外替代選項

中央社／ 首爾18日專電
韓國科學技術資訊通信部今天公布「自主AI基礎模型」計畫第2階段評估結果。示意圖／AI生成
韓國科學技術資訊通信部今天公布「自主AI基礎模型」計畫第2階段評估結果。示意圖／AI生成

韓國科學技術資訊通信部今天公布「自主AI基礎模型」計畫第2階段評估結果，由Upstage、SK電信、LG AI研究院進入下一階段，盼透過競爭讓韓國AI生態系成長為美中以外的替代選項。

目前韓國政府正積極推動「自主AI基礎模型」，科技部今天召開記者會表示，參與計畫第2階段的4組菁英團隊，在今年上半年開發出具全球競爭力的自主AI基礎模型，藉此證明韓國AI技術的全球競爭力，以及打造開放型生態系的能力。

科技部指出，繼去年底首度公開的5個AI模型後，參與第2階段的4支菁英團隊近期公開的AI模型，全數獲美國非營利AI研究機構Epoch AI列入「值得關注的AI模型」。目前擁有Epoch AI在今年選出的「值得關注AI模型」的國家，僅有美國、中國、韓國。

科技部表示，第2階段採取多面向評估方式，同時進行基準測試評估（配分40分）、專家評估（配分35分）、使用者評估（配分25分）。最終在分數差距不大的情況下，原有4支菁英團隊中，由Upstage、SK電信、LG AI研究院菁英團隊晉級下一階段。

Upstage獲得的評價有「為讓國民能實際感受到開發成果，推動與入口網站Daum及Timely平台串接」、「是展現國產AI軟體與硬體生態系結合的領先案例」。

SK電信獲「在數理推理與韓文領域取得比較組中的最高水準效能，且已實際搭載於大規模商用服務，在使用性、實用性方面的優勢明顯」等評價；LG AI研究院則獲「為提高全球影響力，正在制定與全球國際組織等合作的策略，且在Agentic AI方面具備差異化優勢」等評價。

而被淘汰的Motif Technologies團隊，科技部指出，他們在AAII（國際AI模型評測平台Artificial Analysis公布的綜合智慧指數）中，在美國、中國以外國家開發的AI模型中，創下全球最高效能；不過在使用性、應用性方面相較其他企業獲得稍低評價。

科技部第2次官柳濟明強調，這項計劃並不是為了選出1、2家企業作為最終贏家，是希望透過這樣的競爭，直接、間接刺激韓國AI生態系朝全球水準發展，「我們認為，韓國正在全球AI生態系中逐漸成長為美中以外的替代選項，並持續一步一步朝這個目標前進」。

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