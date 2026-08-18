美中AI競爭華盛頓要求各國選邊站 泰國將維持中立

泰國總理阿努廷表示，面對美國與中國在人工智慧（AI）領域的全球競爭，泰國將維持中立立場，不會因外部壓力選邊。

泰國曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）回應美國可能要求盟友在美中AI競爭中選邊的相關報導時表示，泰國將維持在美中之間的中立立場。

路透社14日報導，美國正準備要求數十個國家，若加入由中國主導的「世界人工智慧合作組織」，將被排除在由美方主導的AI聯盟「矽盛世」（Pax Silica）之外。

根據路透社取得的文件，這份由美國國務院起草的信函，收件對象是美國「AI機會聲明」（AIOpportunity Statement）35個簽署方，其中包括不具約束力的「矽盛世」成員，以及其他願意與美國協調合作的國家。

阿努廷表示，泰國的中立立場不太可能影響與美國的貿易談判，泰美安全合作也與貿易談判分開。

他指出，美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）上週率團訪問曼谷，確認了「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）及美國軍事支援在內的安全合作，與貿易談判無關。

當被媒體問及美方代表團是否施壓泰國對中國表態，阿努廷否認，表示雙方會面主要是對泰美合作表達肯定。

阿努廷說：「完全沒有。你沒看到現場氣氛嗎？大家都對我們的合作表示感謝，為何會說他們是來施壓我們的？他們只是來和我們會面而已。」

另外，泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）則表示，泰國應著重建立自身AI能力，而非在美中之間選邊。

他表示，泰國已與多個國家就半導體等AI相關議題進行討論，並參加了在中國舉行的世界互聯網大會期間的人工智慧會議；政府將考慮是否加入該倡議。

尤德查南補充，泰國應強化自身能力，避免依賴任何大國，並與法國、日本及韓國等國合作，發展泰國仍不足的能力。

泰國外交部表示，尚未收到報導所稱美方將寄給盟友的信件，將持續關注後續發展。