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日圓續跌逼近160 日銀升息預期與干預風險牽制貶幅
日圓兌美元持續走弱，逼近市場高度關注的160關卡。本國銀行分析指出，日本第2季GDP季增0.3%，低於市場預期的0.5%，年化成長率1.1%同樣不如預期，私人消費大致持平、企業資本支出下滑，顯示日本內需動能有所轉弱，但市場對於日本銀行進一步調升利率的預期仍維持高檔，若日圓持續貶破160，日本政府恐再次出手干預。
國銀指出，由於日本10年期公債殖利率更升至30年新高，進一步強化市場對日銀政策正常化的期待，也使日圓具備一定支撐。短期來看，日圓兌美元恐在160附近維持波動，主因是一方面美日利差仍相當顯著，持續支撐美元兌日圓匯價；另一方面，日銀升息預期升溫，加上日圓若進一步貶值可能觸發日本官方干預，將限制日圓貶值空間。
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