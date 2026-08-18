日圓續跌逼近160 日銀升息預期與干預風險牽制貶幅

日圓兌美元持續走弱，逼近市場高度關注的160關卡。本國銀行分析指出，日本第2季GDP季增0.3%，低於市場預期的0.5%，年化成長率1.1%同樣不如預期，私人消費大致持平、企業資本支出下滑，顯示日本內需動能有所轉弱，但市場對於日本銀行進一步調升利率的預期仍維持高檔，若日圓持續貶破160，日本政府恐再次出手干預。

2026-08-18 12:14