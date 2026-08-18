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金價擺脫跌勢陰霾重返4,400美元 二大因素助攻

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國際金價重新走強。美聯社
國際金價重新走強。美聯社

國際金價重新走強，受到美元走弱及市場下調聯準會進一步升息預期帶動，黃金重新獲得市場資金青睞，暫時擺脫近期價格回落的陰霾。根據最新行情，國際金價17日每盎司約在4,410美元上方，較14日的4,377.6美元上漲逾0.9%，連續二日走高，重新站回4,400美元關卡附近。

本國銀行分析指出，近期美元走弱，主要反映市場持續解除對聯準會進一步緊縮政策的押注。隨著美國就業、零售銷售表現偏弱，加上通膨數據降溫、消費者信心疲弱，市場對聯準會9月升息的預期明顯降溫，目前市場預估9月升息機率已降至約三分之一，遠低於前幾週約75%的水準。

由於黃金以美元計價，美元走弱通常有利於降低其他貨幣持有者購買黃金的成本，同時，在利率預期降溫下，黃金相較於具收益資產的持有成本吸引力也有所提升，成為近期金價反彈的重要支撐，美元若持續走弱，將有利金價維持偏多格局。

金價 通膨

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