美國單產預估下修、中國採購回升支撐黃豆 巴西供給充足限制漲幅

週美國農業部（USDA）公布最新供需報告，美國黃豆單產預估由每英畝53.0蒲式耳下修至52.7蒲式耳，低於市場原先預期，帶動黃豆等穀物期貨價格出現反彈。單產預估下修主要反映美國中西部部分產區受到高溫與偏乾天氣影響，市場對新作黃豆生長狀況的關注度升高。

雖然單產預估下修，美國黃豆種植面積增加，使總產量預估仍維持高檔，供給面尚未出現明顯缺口，因此單產下修所帶來的利多效果仍受到部分抵銷。換言之，目前黃豆市場雖受到天氣風險支撐，但全球供給相對充裕的基本面尚未改變，價格較偏向震盪反應，而非形成明確的上升趨勢。若後續美國主要產區天氣改善、作物生長維持穩定，天氣風險所帶來的價格溢價仍可能逐步收斂。

需求方面，中國大陸採購動向成為近期市場重要觀察因素。近期大陸重新增加美國黃豆採購，市場亦持續關注後續採購能否延續。近期大陸買盤有所回升，若採購速度持續加快，可能改善美國黃豆出口需求，並為價格提供進一步支撐；此外，美國對大陸以外市場的出口亦有所增加，顯示全球黃豆貿易流向正在調整。

然而，巴西供給充足仍是限制黃豆價格漲幅的重要因素。巴西黃豆產量持續維持高檔，且出口供應具競爭力，使大陸及其他主要進口國仍有較多採購來源可選擇。市場預期巴西新年度黃豆產量仍將維持成長，意味全球供給基本面短期內仍偏寬鬆。

展望未來一周，街口投信認為，黃豆價格將持續受到美國天氣風險與全球供給充足兩股力量拉鋸。若美國主要產區高溫乾燥天氣持續，可能進一步影響新作黃豆結莢及單產，市場將提高供給風險溢價，為黃豆價格提供支撐；反之，若天氣條件改善，市場焦點可能重新回到種植面積增加、產量維持高檔及全球庫存相對充裕的基本面。

需求端則需持續觀察大陸採購美國黃豆的速度與規模，以及美國對其他市場的出口表現。若中國採購持續增加，有助改善美國出口需求並支撐價格；但若採購動能未能延續，加上巴西供應充足，黃豆價格仍可能受到上方壓力。

街口投信認為，目前黃豆市場短線具備天氣與大陸採購兩項支撐因素，但全球供給仍相對充裕，價格上行空間仍受到限制。除非美國產區出現較明確的天氣異常，或大陸採購量持續大幅增加，否則黃豆價格預期仍以區間震盪為主，後續行情關鍵將取決於美國作物生長進度、天氣變化及大陸採購動向。