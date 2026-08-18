三因素 推高原油風險溢價

原油市場受到美伊談判進展不順，以及荷莫茲海峽航運持續受限等因素支撐，油價維持相對高檔震盪。值得注意的是，美國戰略石油儲備（SPR）仍處相對低檔，市場供應緩衝能力較過去有限，因此即使全球原油需求未出現明顯增加，若主要產油區或運輸路線出現新的供應干擾，油價仍可能出現較大的短線反應。街口投信認為，目前原油市場仍以供應風險主導短期價格表現，投資人宜密切關注地緣政治、主要出口國供應及航運狀況的變化。

根據路透社報導，目前荷莫茲海峽每日通行船舶數量仍明顯低於衝突前水準，使原油、汽油、柴油及液化天然氣等能源運輸受到影響。雖然部分中東原油可透過沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等替代管線外運，但替代運輸能力仍有限，難以完全彌補海運受阻所造成的供應缺口。因此，在航運瓶頸尚未明顯緩解前，原油市場仍維持一定的供應風險溢價。

供需方面，印度國營煉油商因中東長約供應延遲，近期積極尋求約600萬桶原油現貨，並轉向安哥拉、剛果、委內瑞拉及其他非洲產油國採購，同時要求避開荷莫茲海峽及紅海航線，顯示亞洲煉油業者正透過調整採購來源及運輸路線，降低中東供應中斷的影響，但也意味著原料取得成本及物流成本可能同步上升。

此外，成品油市場的緊張程度亦值得留意。近期汽油及柴油裂解價差擴大，反映煉油產品供應壓力相對原油更加明顯。若荷莫茲海峽航運量未能明顯回升，成品油供應緊張可能進一步支撐煉油利潤與能源價格。同時，黑海出口風險亦有所升溫，哈薩克原油出口受到黑海無人機攻擊影響，CPC管線曾出現運輸中斷，若相關出口再度受阻，將進一步壓縮全球可供出口的原油量，增加市場供應面的不確定性。

展望未來一周，街口投信認為，原油市場短期仍可能維持較高波動，後續行情關鍵將取決於荷莫茲海峽航運是否逐步恢復，以及美伊談判能否取得實質進展。若航運限制持續，且黑海出口或其他主要供應來源再度發生中斷，市場可能進一步提高供應風險溢價，推升原油及成品油價格；反之，若地緣政治緊張情勢緩解、航運逐步恢復正常，前期累積的風險溢價則可能有所收斂。