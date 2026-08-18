Anthropic增長勢頭猛 年化營收衝破650億美元

知情人士今天透露，截至7月底，Claude聊天機器人開發商Anthropic年化營收已突破650億美元，凸顯這家可能於今年稍晚掛牌上市的人工智慧（AI）新創公司正在快速成長。

路透社報導，年化營收是指根據較短期間的銷售表現，來推估公司一整年營收規模的預測指標。Anthropic最新年化營收高於5月的470億美元，也較2025年底的約90億美元水準大幅成長。

知情人士指出，Anthropic已向投資人披露這項最新數據，作為持續更新財務狀況的一部分。彭博今天稍早率先報導這項消息。

路透社8月14日報導，Anthropic預估2028年營收將達到約1900億至2000億美元，而公司首次公開募股（IPO）的估值將取決於這些預測數據。

隨著AI程式開發代理工具Claude Code在開發人員之間逐漸受到歡迎，Anthropic已成為AI領域的領先業者之一，並持續從企業客戶取得穩定營收。

Anthropic今年稍早已秘密申請IPO。受惠於投資人對AI企業的強勁需求，Anthropic正與競爭對手OpenAI競相籌備上市。

Anthropic在5月完成650億美元的H輪融資後，估值達9650億美元，是2月3800億美元估值的逾兩倍。