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韓股休市後開盤衝上7千點 攀上近五日高點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
南韓股市。美聯社
南韓股市。美聯社

韓股17日期國家的光復節休市一天，18日開盤後衝上7千點關卡，攀升到7,216點創近五日高點。法人表示，AI 力＋電力＋機器人三核發動，韓股可迎來歷史級評價修復。

大華銀投信表示，全球生成式 AI 演進正由「軟體模型」加速跨入「實體 AI（Physical AI）」與「AI 基礎設施」的全新階段，韓國產業鏈一舉躍升為全球資產配置的核心焦點。

全台首檔聚焦南韓50大旗艦企業的大華韓國KOSPI 50（009829），預計將於8月21日正式掛牌上市。該ETF協助投資人以每股10 元的親民發行價，全面卡位「AI 算力記憶體＋電力儲能基建＋人形機器人」三位一體的南韓國家隊龍頭。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，在算力層面，HBM（高頻寬記憶體）爆發力無可取代。Bloomberg最新統計數據顯示，2026 年第2季三星電子營業利潤衝上 584.29億美元，年增近17倍；SK 海力士亦達403.36億美元，雙雄掌握全球八成 HBM產能，並以長期合約鎖定高毛利，獲利結構脫離傳統景氣循環。

郭修誠指出，除了算力，南韓更掌握AI運算命脈—電力與機器人。隨著美系雲端巨頭建置超級資料中心，斗山重工（Doosan Enerbility）接連斬獲北美核能與電力設備大單，現代電力（HD Hyundai Electric）亦成為資料中心供電關鍵夥伴；而在AI儲能（ESS）領域，三星SDI與LG能源解決方案受惠美國 IRA 去中化轉單，訂單能見度極高。同時，在高齡化缺工與製造轉型浪潮下，現代汽車集團（結合 Boston Dynamics）與南韓政府成立人形機器人策略委員會，搶進人形機器人與自動化供應鏈，實體 AI 布局冠絕亞洲。

郭修誠從評價面與籌碼面表示，南韓政府近日宣布成立5兆韓元半導體基金與5兆韓元貿易融資，加速供應鏈國產化與基礎建設。

高盛（Goldman Sachs）報告指出，韓股融資去槓桿完成、系統性風險大幅降解，已升評韓股為亞太區首選加碼標的。根據彭博統計，KOSPI 50指數預估未來一年EPS成長率高達 224%，但預估本益比僅約6.1倍，處於極具吸引力的評價修復（Rerating）起漲點。009829 重倉三星與SK 海力士合計近七成，並涵蓋現代汽車、斗山重工、三星 SDI 等全方位AI龍頭。專家提醒，該指數成分股集中度較高，建議以分批或定期定額方式進行配置。

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