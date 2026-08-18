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川普50%加拿大關稅周三生效？華爾街料TACO再現、Kalshi估上路機率45%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統與加拿大總理卡尼6月中旬在G7峰會時見面。美聯社
美國總統與加拿大總理卡尼6月中旬在G7峰會時見面。美聯社

美國總統川普對加拿大的新一輪50%進口關稅預定本周三生效。但華爾街分析師普遍預期，政策可能再度轉彎。川普經常改變政策立場，「川普總會臨陣退縮」（TACO）的說法早已讓市場習以為常。預測平台Kalshi近期估計，新關稅如期生效的機率僅45%。

研究業者Wolfe Research美國政策與政治研究主管Tobin Marcus認為，最可能的結果是，這一輪關稅會在8月19日截止日前延期或取消。但如果50%關稅真的如期生效，他會感到意外，不過也不至於完全震驚。

但如果川普政府真的採取行動呢？Marcus指出，加拿大官員釋出的訊號顯示，這將是「重大的外交決裂，但儘管名目稅率很高，經濟影響仍相對有限，因為新關稅只會涵蓋加拿大進口總額的約5%」。

川普政府7月20日公布的新關稅計畫援引《1930年關稅法》第338條。美國最高法院2月裁定，否決川普政府先前援引《1977年國際緊急經濟權力法》作為關稅依據，促使官員開始尋求其他法律授權。

美方官員表示，此次50%關稅是對加拿大針對美國酒類、乳製品與汽車採取歧視性措施的回應。受影響的加拿大商品包括牛奶、鮮奶油、乳清、冰上曲棍球設備、烈酒和塑合板等木製品。

目前，美加雙方正積極協商，希望在期限前達成協議，避免新一輪關稅生效。但加拿大豐業銀行（Scotiabank）經濟學家Derek Holt表示，現階段不太可能達成涵蓋所有議題的全面協議。比較可能的情況是川普延長期限，或雙方先敲定臨時協議。他仍抱持審慎樂觀，因為關稅一旦實施，美加兩國都將付出代價。

川普 華爾街 關稅

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