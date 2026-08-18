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日本6月大賣美債顯然是為支撐日圓 華府聯手干預似為穩住舉債成本

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本和台灣持有美國公債規模比較。資料來源：彭博 Codex協作
日本和台灣持有美國公債規模比較。資料來源：彭博 Codex協作

日本6月大幅減持美國公債，市場認為可能與東京當局進場支撐日圓有關，也凸顯日本若持續出售美債，可能推升美國借貸成本的風險。華府7月底罕見加入匯市干預，並提出可讓日本避免直接出售美債的融通安排。

美國財政部周一公布的數據顯示，外國投資人持有的美債規模比5月減少721億美元，降至9.3兆美元。過去四個月中，外國持有美債規模有三個月下滑，並從2月歷史高點回落。

這段期間，美國公債價格下跌，投資人擔心龐大預算赤字，以及通膨持續高於目標。外國持有美債數據不只反映淨買賣，也會受到債券價值變動影響。

日本仍是美債最大外國持有國，6月持有規模減少約264億美元，降至1.12兆美元，減幅居各國之冠。日圓近月承受貶值壓力，促使東京當局進場干預匯市。

華府7月底也加入干預行列，美國財政部長貝森特宣布罕見的美日聯手干預。部分市場人士認為，華府擔心日本若為支撐日圓而出售美債，可能推升美國借貸成本，因此決定共同出手。

Pioneer Investments策略師Paresh Upadhyaya說：「日本6月減持美債，顯然是匯市干預所致。」他指出，貝森特不僅在7月加入干預，也提到日本可利用聯準會（Fed）機制，透過附買回交易取得資金，避免直接出售美債。Upadhyaya說：「不用說，日本應該不會再度出售美債。」

中國大陸6月持有美債規模減少259億美元，降至6,334億美元，減幅僅次於日本。台灣6月也減持美債35億美元，降至3,025億美元。

日圓 美債

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