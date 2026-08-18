快訊

手上那杯太眼熟！陳幸妤「隔夜飲料」意外爆紅 店家宣布買5送1

北極星飛彈改寫核戰 氫彈之父當美軍潛射戰力推手

陳盈潔託夢謝恩人！許常德曝催淚內幕 轟家人「根本沒關心」

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓上漲伊朗戰爭雙重打擊 日汽車製造商面臨壓力

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日圓匯率每波動1%，通常日本汽車製造商的營業利潤則隨之變化約2%。路透
日圓匯率每波動1%，通常日本汽車製造商的營業利潤則隨之變化約2%。路透

美國財經媒體CNBC報導，日圓歷史性疲軟，讓日本汽車製造商豐田、本田和日產在最新季度財報中大大受益，但如今廠商卻面臨日圓走強及伊朗戰爭所帶來的潛在壓力。

8月初日圓兌美元匯率跌至40年來低點，達一美元兌163日圓之後，美國財政部和日本財務省聯合出手買進日圓，抬升日圓匯率。

分析師表示，日圓走強將迫使日本出口商提高海外銷售價格或降低海外利潤，進而造成出口商利益受損。

晨星公司（Morningstar）高級股票分析師孫文森（Vincent Sun）表示，政府採取提振日圓措施，將對日本汽車製造商產生負面影響。

伯恩斯坦公司（Bernstein） 資深分析師秋田正弘（Masahiro Akita）表示，日圓匯率每波動1%，通常日本汽車製造商的營業利潤則隨之變化約2%，但對某些公司而言，影響更可能高達4%左右。

此外，分析師指出，中東衝突持續不斷，會讓供應鏈中斷情形更嚴重，並導致原材料成本上漲，因為汽車生產所需的鋁和石化產品，多經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和紅海（Red Sea）航道來運輸。

日圓 伊朗

延伸閱讀

受伊朗戰爭衝擊 日本第2季經濟微幅成長

美日攜手打防衛戰 日圓抗賣壓邁入新階段

中東戰爭效應 福斯、豐田等車廠換配方防「機油危機」

日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數

相關新聞

費半重返多頭美股收低 因油價和美債殖利率走高

美國股市周一收低，中東局勢緊張帶動油價和美債殖利率走高，加深市場對通膨的疑慮；投資人也等待大型零售商財報和聯準會（Fed）會議紀錄。晶片股受AI業者營收大增，以及美國反對蘋果採購陸製記憶體消息激勵，逆勢上漲。

美20多歲工程師10年前重押輝達！身價破2千萬美元提早退休 看好下個致富機會

20多歲就賺到足以過一輩子的錢，甚至提前退休，真的有可能嗎？美國一名20多歲的軟體工程師，靠著10年前精準重押輝達（Nvidia，NVDA）股票，累積超過2,000萬美元身家，成功實現財務自由並提早退休。

AI世代贏家！韓17歲高中生獲三星聘用 不讀大學年薪6位數美元

AI衝擊全球各行各業，傳統學歷帶來的就業優勢正逐漸消退，「讀大學就能找到好工作」已不再是保證。韓國Z世代率先調整職涯選擇，不少年輕人不再投入競爭激烈的大學升學考試，轉而就讀半導體職業高中，提早布局高薪技術工作。當地一名17歲高中生甚至已獲三星電子（Samsung Electronics）錄取，不必先念大學就能直接進入職場，未來年薪更有機會達到六位數美元。

韓媒：南韓對美重大投資案生變 美要求優先設立記憶體晶片廠

南韓原定本月公布在美國頭一個重大投資案，但美方意外要求投資記憶體晶片廠，使這項計畫面臨變數。

整理包／韓股進牛市 南韓散戶為何大舉轉戰美股？五大重點一次看

南韓散戶近期掀起轉戰美股的熱潮。即使南韓股市已進入技術性牛市，國內散戶上周多數交易日仍淨賣出韓股，外資則反向轉為淨買方。

日圓上漲伊朗戰爭雙重打擊 日汽車製造商面臨壓力

美國財經媒體CNBC報導，日圓歷史性疲軟，讓日本汽車製造商豐田、本田和日產在最新季度財報中大大受益，但如今廠商卻面臨日圓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。