聽新聞
0:00 / 0:00
日圓上漲伊朗戰爭雙重打擊 日汽車製造商面臨壓力
美國財經媒體CNBC報導，日圓歷史性疲軟，讓日本汽車製造商豐田、本田和日產在最新季度財報中大大受益，但如今廠商卻面臨日圓走強及伊朗戰爭所帶來的潛在壓力。
8月初日圓兌美元匯率跌至40年來低點，達一美元兌163日圓之後，美國財政部和日本財務省聯合出手買進日圓，抬升日圓匯率。
分析師表示，日圓走強將迫使日本出口商提高海外銷售價格或降低海外利潤，進而造成出口商利益受損。
晨星公司（Morningstar）高級股票分析師孫文森（Vincent Sun）表示，政府採取提振日圓措施，將對日本汽車製造商產生負面影響。
伯恩斯坦公司（Bernstein） 資深分析師秋田正弘（Masahiro Akita）表示，日圓匯率每波動1%，通常日本汽車製造商的營業利潤則隨之變化約2%，但對某些公司而言，影響更可能高達4%左右。
此外，分析師指出，中東衝突持續不斷，會讓供應鏈中斷情形更嚴重，並導致原材料成本上漲，因為汽車生產所需的鋁和石化產品，多經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和紅海（Red Sea）航道來運輸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。