日圓上漲伊朗戰爭雙重打擊 日汽車製造商面臨壓力

美國財經媒體CNBC報導，日圓歷史性疲軟，讓日本汽車製造商豐田、本田和日產在最新季度財報中大大受益，但如今廠商卻面臨日圓走強及伊朗戰爭所帶來的潛在壓力。

8月初日圓兌美元匯率跌至40年來低點，達一美元兌163日圓之後，美國財政部和日本財務省聯合出手買進日圓，抬升日圓匯率。

分析師表示，日圓走強將迫使日本出口商提高海外銷售價格或降低海外利潤，進而造成出口商利益受損。

晨星公司（Morningstar）高級股票分析師孫文森（Vincent Sun）表示，政府採取提振日圓措施，將對日本汽車製造商產生負面影響。

伯恩斯坦公司（Bernstein） 資深分析師秋田正弘（Masahiro Akita）表示，日圓匯率每波動1%，通常日本汽車製造商的營業利潤則隨之變化約2%，但對某些公司而言，影響更可能高達4%左右。

此外，分析師指出，中東衝突持續不斷，會讓供應鏈中斷情形更嚴重，並導致原材料成本上漲，因為汽車生產所需的鋁和石化產品，多經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和紅海（Red Sea）航道來運輸。