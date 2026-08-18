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南韓政府否認半導體列首批對美投資案 韓美最快8月底完成談判

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓政府否認半導體將改列首批對美投資案的報導。路透
南韓政府否認半導體將改列首批對美投資案的報導。路透

南韓政府否認當地媒體報導，表示並未討論將半導體列為3,500億美元對美投資承諾的頭一批投資案。

青瓦台周二以簡訊表示，韓美正討論把半導體列為優先策略性投資案候選項目的報導「並非事實」，但不願透露兩國磋商投資承諾的細節。

南韓《中央日報》報導，首項重大對美投資案原定本月公布，但華府意外要求南韓投資美國記憶體晶片設施，使這項計畫面臨變數。

報導引述未具名執政黨人士說，美方這項要求是青瓦台8月13日非公開貿易會議的重要議題。南韓政府原先把能源業列為頭一個重大對美投資案的優先項目。

據報導，與會官員普遍認為，投資美國記憶體晶片設施不切實際，因為三星電子和SK海力士已承諾投入至少8,800億美元，主要在南韓湖南地區興建晶片設施和資料中心。

南韓產業通商部長金正官周日抵達華府，處理對美投資方案最後階段的問題。金正官說，目前浮現一些具體實務問題，但韓美仍希望最快8月底完成談判並公布投資案。

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