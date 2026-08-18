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不倚賴中國設備 越南開發6G加入美國陣營謀數位主權

中央社／ 河內18日專電
越南將6G開發視為戰略主權，選擇與美國深度綁定。路透
越南將6G開發視為戰略主權，選擇與美國深度綁定。路透

不同於5G發展使用中國設備，越南將6G開發視為戰略主權，選擇與美國深度綁定，避免過於依賴北京。日前越方與高通簽約，為全球首個「6G早期進入計畫」合作夥伴，也成為美方為制衡中國影響力的6G聯盟成員。

13日，越南國會針對「無線電頻率法」、「電信法」、「技術轉讓法」等涉及電信發展的關鍵法律草案進行討論與修正，使得越南6G網路的準備工作再次受到關注。

越南目前正在積極與國內外科技巨頭聯手，打造多座本土人工智慧（AI）中心與AI數據中心。因此國家正加快腳步，投入研發6G網路服務。

越南電信管理局副局長阮英強（Nguyễn AnhCương）日前在科技部記者會中表示，越南花了8年多的時間才掌握4G技術並生產相關設備，而5G的時間縮短到了大約2年，盼借鑒開發4G和5G的經驗，縮短研發和商業化下一代電信技術所需的時間。

阮英強稱6G為需要各國、企業和國際標準組織間合作的「全球性技術」，以確保全球電信基礎設施的標準性與兼容性。科技部因此成立6G研發指導委員會，從國際標準制定的早期階段就參與6G技術。

越南將6G形容為必須掌握的「核心國家數位與戰略技術」，在發展這項技術上，越南選擇站隊美國。

上個月20日，越南軍隊電信工業集團（Viettel）與美國晶片巨頭高通（Qualcomm）簽署協議，加入其發起的「6G 平台早期推廣計畫」，成為全球首家加入該早期計畫的合作夥伴。

雙方目標是在2029年初，使用聯手設計與製造的6G系統和設備進行首次預商用6G語音通話，讓越南在6G 標準制定上與美國深度綁定。

此外，協約上也表明，高通將協助越南，由越南將通訊設備賣向東南亞、非洲與拉丁美洲。英國通訊雜誌Telecoms Tech News分析，此舉可望讓「越南製造」抗衡中國華為市場的後花園。

跟隨「竹子外交」，越南在5G與6G上採取與不同強權的結盟策略。發展5G時使用中國設備；6G則是與美國綁定，差異在於「5G求實用、6G謀主權」。

越南5G啟動時程較慢，因此選擇做「聰明的跟隨者」，透過資金與時間成本較低的中國供應鏈以求全面普及和快速商轉。到2026年初，越南已部署超過4萬個5G基地台，覆蓋90%的人口。

但6G核心不再只是「蓋基地台」，而是AI 晶片、雲端架構與軟體平台，是關乎未來數位主權、AI 核心標準與地緣政治安全的卡位戰。越南為了避免過度依賴單一強權，並尋求產業升級，選擇與擁有最頂尖IC設計與AI技術的美方陣營。

除了避免過度依賴中國硬體，以及被中國技術壟斷的風險外，越南決定與美方同盟的原因也在於美系生態圈的國際標準市場，而美國主導的「6G領導力與安全行動倡議」如今已聯合英、德、日、澳等24國盟友。

6G全覆蓋的關鍵在於「低軌衛星」與地面的聯網，在越南與中國的南海主權爭議下，越南不太可能在6G低軌衛星與國防通訊上使用中國的北斗系統或中資衛星技術。由此看來，越南於13日正式啟動星鏈（Starlink）服務的策略，也是越南與美國合作，實現6G「空天地一體化」（SAGIN）技術對接的一環。

6G

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