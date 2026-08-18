Anthropic年化營收突破650億美元 AI需求展望提振晶片股

AI新創公司Anthropic營收成長急遽加速，7月底年化營收突破650億美元，第2季調整後營業利益也呈正數，可見先進AI模型業者正把使用需求轉化為實際營收。如此進展強化市場對AI基礎設施支出能延續的信心，帶動美光、SanDisk等記憶體及儲存類股周一大漲。

彭博引述知情人士報導，Anthropic依目前業績推算的年化營收，7月底已達650億美元，較去年底的90億美元增加逾六倍，也高於5月的470億美元。年化營收是根據較短期間業績，推算全年營收的指標。Anthropic已在例行業績更新中向投資人提供相關數據。

彭博看到的初步文件顯示，Anthropic最近一季營收超過115億美元，是去年同期7.87億美元的14倍以上，調整後營業利益並為正值。Anthropic過去一度被視為AI競賽中的弱勢業者，如今靠能簡化程式開發等複雜工作的AI工具，逐漸擴大市場占有率。

營收大幅成長也增強Anthropic的上市條件。Anthropic和OpenAI均已祕密遞交上市文件，Anthropic最快可能今秋在華爾街掛牌，搶先OpenAI一步。OpenAI的年化營收最近也已突破400億美元，企業客戶營收並超越消費者業務；不過，兩家公司計算年化營收的方式可能不同，數字未必能直接比較。

對半導體業而言，Anthropic業績加速成長，反映AI需求開始反映在模型業者的實際營收及獲利，而不只是資料中心投資承諾。若成長持續，Anthropic和OpenAI將有更多資金採購AI晶片、記憶體、網路設備及其他資料中心硬體，延長半導體景氣擴張周期。

瑞穗交易部分析師Jordan Klein認為，Anthropic和OpenAI釋出樂觀財務數據，是晶片股近日主要利多。市場普遍預估，Anthropic今年經常性年營收可能達750億至1,000億美元，明年底更可能升至1,800億至2,000億美元，可見AI硬體支出仍有相當大的成長空間。

晶片股周一全面上漲。費城半導體指數收漲1.6%，重返多頭市場。美光大漲4.1%，連漲五日，期間共漲17.5%；SanDisk大漲8.9%，威騰電子漲5.4%，希捷科技也漲2.2%。自費半7月29日進入空頭市場以來，Credo Technology累計上漲59.4%，表現居成分股之冠。

不過，Anthropic的650億美元是依近日表現推算的年化營收，並非已實現的全年營收。該公司仍面臨晶片供應限制，企業導入AI的速度也不如預期。晶片股7月一度大跌30%至40%，但分析師提醒，這類股票上下波動依然劇烈，業績利多雖改善需求展望，並未消除追高風險。