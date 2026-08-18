美20多歲工程師10年前重押輝達！身價破2千萬美元提早退休 看好下個致富機會

20多歲就賺到足以過一輩子的錢，甚至提前退休，真的有可能嗎？美國一名20多歲的軟體工程師，靠著10年前精準重押輝達（Nvidia，NVDA）股票，累積超過2,000萬美元（約新台幣6.37億元）身家，成功實現財務自由並提早退休。

他日前接受街頭訪問時分享自己的投資思維，表示10年前並沒有跟著市場追逐短期熱門股，而是專注尋找未來10至15年內，可能具有顛覆性成長潛力的關鍵技術。他更認為，下一個可能帶來巨大投資報酬的科技領域，或許已不是AI，而是目前仍處於商業化初期的「量子運算」。

輝達10年股價暴漲 工程師靠長期布局翻身

這名美國工程師日前接受YouTuber街頭訪問時透露，自己20多歲時便深入研究股票。約10年前，多數投資人仍把輝達視為一家生產電腦顯示卡的硬體公司，但當時學術界與科技業界已開始注意到GPU晶片在人工智慧（AI）運算上的重要性。

他因此看好GPU未來可能成為AI發展的重要基礎建設，決定買進輝達股票並長期持有，最終累積超過2,000萬美元資產，順利達成財務自由並提前退休。

資料顯示，輝達2016年8月經拆股調整後股價約為1.4美元，至2026年5月14日一度來到236.265美元的歷史高點，約為10年前的168倍。

下一個財富爆發點不是AI？他看好「量子運算」

至於下一個可能出現巨大成長機會的科技領域在哪裡？這名工程師認為，能夠複製AI早期投資機會的下一個方向，可能是正逐漸走向商業化的「量子運算」（Quantum Computing）。

量子運算近年逐漸從學術研究走向實際商業應用，被部分市場人士視為繼半導體、AI之後的重要科技發展方向。未來如果量子電腦在錯誤率、穩定性與硬體規模等關鍵技術上取得突破，相關應用市場可能進一步擴大。

量子電腦與傳統電腦的運算方式不同，未來有望應用於藥物研發、材料科學、金融模型、密碼學及複雜最佳化等領域，因此也吸引科技大廠與新創公司持續投入。

量子概念股風險高 技術還沒成熟就可能燒光資金

不過，量子運算雖然擁有龐大想像空間，投資風險同樣不低。

GlobeNewswire引述市場研究資料指出，全球量子運算市場規模預估到2035年可能成長至218.7億美元。

但量子運算目前仍處於發展初期，產業技術路線尚未完全確立，許多公司仍需要投入大量研發資金，距離大規模商業獲利也可能還有一段距離。

因此，單一量子概念股具有高度投機性。即使產業最終成功發展，也不代表目前市場上的所有公司都能成為贏家，個別企業仍可能因技術遭淘汰、資金不足或無法實現商業化而退出市場。投資人若想布局相關題材，仍須留意高波動與本金損失風險。

延伸閱讀：

亡父默默留下18張台積電股票！值逾3000萬新台幣 女兒心情卻複雜

20歲台男持120萬股票！女友要求全包日本旅費 被拒後她狂約異性

文章授權轉載自《香港01》