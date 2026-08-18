AI世代贏家！韓17歲高中生獲三星聘用 不讀大學年薪6位數美元

AI衝擊全球各行各業，傳統學歷帶來的就業優勢正逐漸消退，「讀大學就能找到好工作」已不再是保證。韓國Z世代率先調整職涯選擇，不少年輕人不再投入競爭激烈的大學升學考試，轉而就讀半導體職業高中，提早布局高薪技術工作。當地一名17歲高中生甚至已獲三星電子（Samsung Electronics）錄取，不必先念大學就能直接進入職場，未來年薪更有機會達到六位數美元。

美國同樣面臨大學畢業生失業率攀升、技術人才短缺等問題，實務導向的技術工作正逐漸成為傳統白領工作的另一種選擇，也成為全球年輕人重新思考職涯的方向。不過，半導體產業高薪熱潮背後也存在隱憂，隨著自動化技術持續進步，未來部分現有工作仍可能逐漸遭機器與AI取代。

韓國Z世代為何不再執著升大學？

韓國社會向來高度重視學歷，不過如今越來越多Z世代青少年選擇不走傳統升學路線，在高中階段就進入尖端科技領域，提前為職涯做準備。

綜合《New York Times》及《Fortune》等外媒報導，韓國忠北半導體高中（Chungbuk Semiconductor High School）是當地最早仿效德國技職教育制度成立的「名匠高中」之一，自2010年創校以來，便致力於替韓國晶片大廠培養第一線技術人才。

隨著全球人工智慧（AI）快速發展，帶動半導體產業需求大增，這所全校僅約300名學生的學校，過去一年收到的入學諮詢數量暴增3倍。

韓國17歲高中生提前獲三星錄取

現年17歲的高三學生盧俊植（No Jun-sik）已提前取得三星電子（Samsung Electronics）的錄取資格。

他回憶，國中時曾邀同學一起報考這所學校，但當時大多數人仍認為「一定要念普通高中、再考大學」。如今看到他還沒成年就已取得頂尖企業的工作機會，不少同學反而開始感到後悔。

根據《韓國先驅報》資料，三星半導體部門員工去年平均年薪高達10.73萬美元。依據最新勞資協議，若公司達成獲利目標，半導體部門員工明年加計各項獎金後，全年總薪酬最高甚至可能達到40萬美元。

更讓學生印象深刻的是，不少畢業僅一年的學長姐回到母校分享工作與薪資情況時，光是獎金就可能達到六位數美元，甚至高於部分在校教師一整年的薪資。

半導體高中每4名畢業生約1人進三星

忠北半導體高中的就業數據相當亮眼。全校學生約300人，畢業生就業率高達96.4%，其中平均每4名畢業生，就有約1人成功進入三星工作。

校內設有6座模擬晶圓廠與專業無塵實驗室。學生除了學習微積分、化學等基礎科目外，也會花大量時間進入無塵室，實際學習電路設計、晶圓污染控制及設備維護等技術。

學校的訓練設備、流程與耗材也盡量比照實際產線，希望讓學生畢業後可以直接銜接半導體工廠的工作環境。

高薪工作不好拿 學生得面臨激烈競爭

不過，高薪工作背後也伴隨激烈競爭。

三星在該校通常只招募成績排名班級前3分之1的學生，SK海力士（SK Hynix）的門檻更高，可能要求進入前4分之1。

為了拿到進入大企業的門票，學生不只要取得至少3張專業技術證照、具備外語能力，還得完成25份讀書報告。有學生在準備求職的衝刺階段，甚至連續一個月從早上9點一路準備到晚上9點。

高學歷不再等於好就業 韓美都面臨白領求職壓力

韓國年輕人職涯選擇的改變，背後也反映愈來愈現實的就業問題。

數據顯示，2026年韓國高學歷失業人口已突破48萬人，創近5年新高，15至29歲青年失業率也升至7.2%。過去「念大學就能找到好工作」的觀念正受到挑戰。

另一方面，AI技術快速普及，也逐漸衝擊傳統白領工作，包括行政、文書以及部分初階分析職務，使得部分擁有大學學歷、但缺乏實務技能的畢業生，在求職市場上面臨更大壓力。

這種情況也不只發生在韓國。美國擁有學士以上學歷勞工的失業率達2.7%，若排除疫情特殊時期，已來到2015年以來的相對高點。

AI時代技術人才崛起 大學文憑不再是唯一選擇

與傳統白領工作的就業壓力形成對比的，是各國對技術人才的高度需求。

彭博引述麥肯錫研究預測，到2030年，美國半導體產業的技術人才缺口可能達15.7萬人。目前美國約有5分之1的半導體從業人員沒有大學學歷，而該產業2020年的平均年薪高達17萬美元。

面對技術人才斷層，全球大型企業也開始投入職業訓練。摩根大通（JPMorgan Chase）投入2,400萬美元培養造船技術人才；Meta推出大規模勞動力培訓計畫；美國居家修繕零售商Lowe's則宣布投入2.5億美元，希望在10年內培養25萬名技術工人。

這些趨勢也顯示，在AI快速改變就業市場之際，相較單純依賴學歷，具備實務操作能力與專業技術，可能成為年輕人抵禦職場變動的重要能力。

高薪背後仍有隱憂 無人工廠恐衝擊技術工作

然而，這條看似通往高薪工作的道路，未必能一路安穩。

現代研究院經濟學家朱元指出，半導體屬於典型的資本密集型產業，雖然產值高，卻不代表能持續創造大量就業機會。

以韓國為例，即使晶片出口持續成長，整體產業新增工作機會仍相對有限，高薪紅利也未必能普遍擴及所有勞工。

更大的變數來自自動化。三星與SK海力士都已規劃在2030年前，打造大量導入AI與機器人的高度自動化晶圓廠。

這也代表，目前部分由高中畢業生負責的產線操作、設備維護及環境清潔等第一線工作，未來都有可能因自動化程度提高而減少。

因此，現在選擇跳過大學、直接投入半導體產業的年輕人，即使能搶先享受數年的高薪紅利，長期仍可能面臨自動化浪潮帶來的第二次職涯轉型。

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文章授權轉載自《香港01》