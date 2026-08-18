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市場拋售美債 殖利率近金融海嘯前水準
美國30年期國債殖利率今天升至5.316%，創2007年後新高。中東局勢未明、財政赤字惡化、通膨難解等，是市場拋售美債的主因。
投資人關切美國通膨難降、油價持續居高及政府債務膨脹，17日拋售長期美債。30年期國債殖利率最高升至5.316%，升5個基點（一個基點為0.01%），創19年新高，接近金融海嘯初期最高點5.44%。
20年期國債殖利率最高飆至5.311%，升4.5個基點，同樣接近金融海嘯前最高點。10年期國債升2個基點，最高達4.725%，2年期短債升1個基點，最高達4.182%。
美債價格反映市場對美國經濟與美元作為全球基準貨幣的信心。30年及20年期長債對國際及地緣政治事件敏感，10年期債殖利率為民間借貸基準利率，變動直接影響房貸、車貸與信用卡利息。
債券價格與殖利率走向相反，投資人出售債券，價格走低，殖利率走高。市場以殖利率作為評估債券價值的基準。
中東局勢未定，美國與伊朗初步和平協議屆滿，國際原油價格再度飆漲超過每桶90美元，是市場17日拋售美債的因素之一。財政部上週標售30年期與10年期國債，殖利率創2001年以來同期拍賣最高水準，已提前反映市場憂慮。
此外，國會預算處（Congressional Budget Office）上週公佈2026年度預算赤字至今已達1.8兆美元，全年可能接近2兆美元，已超過2025年全年1.78兆美元。
巴克萊資本（Barclays Capital）利率研究主管普拉德漢（Anshul Pradhan）指出，早前3項官方數據應該讓長債殖利率走低，但30年期美債標售殖利率創2001年後新高，美國財政前景惡化，人工智慧主導公司債供應結構，投資人對資產價格更為敏感等，都影響17日債券交易。
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