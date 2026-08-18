市場拋售美債 殖利率近金融海嘯前水準

AI逃出測試環境已不是新聞；真正棘手的問題是，當一個模型強到可能自行突破控制，我們還能不能把「發布」AI模型只當成上架一套軟體？曾任職五角大廈，專精網路安全與人工智慧領域的范德比大學教授高德斯坦（Brett J. Goldstein），在紐約時報撰文「We Need a Better Test for Dangerous A.I. 」，提出警告，以下是全文： 此時此刻，關於人工智慧（AI）最關鍵的爭論，莫過於如何界定哪些模型可以安全釋出，而哪些模型又太過危險。 這場爭論最近變得更加激烈。因為就在不久前，OpenAI至少有兩款模型逃脫了封閉的測試環境，闖入了名為Hugging Face的AI公司伺服器。

2026-08-18 09:00