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韓媒：南韓對美重大投資案生變 美要求優先設立記憶體晶片廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓政府原先把能源業列為對美投資案的首要選擇，但美方改變優先順序。路透
南韓政府原先把能源業列為對美投資案的首要選擇，但美方改變優先順序。路透

南韓原定本月公布在美國頭一個重大投資案，但美方意外要求投資記憶體晶片廠，使這項計畫面臨變數。

南韓《中央日報》引述執政黨人士報導，美方要求投資記憶體晶片，是南韓總統府8月13日非公開貿易會議的核心議題。南韓政府原先把能源業列為對美投資案的首要選擇，但美方改變優先順序，並提出額外要求。

據報導，與會人士普遍認為，要在美國投資記憶體晶片設施，現實上有其困難，因為三星電子和SK海力士已承諾在南韓湖南地區進行大規模投資。

韓聯社另報導，南韓產業通商部長金正官周日抵達德州達拉斯。

南韓 SK海力士 三星

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