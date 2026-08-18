台積電ADR上漲1.1% 台指期夜盤跌0.1%

台積電ADR周一上漲1.1%，收在430.97美元，較台北交易溢價14.4%。

台指期夜盤收盤跌56點，跌幅0.1%收在45811。台灣加權股價指數周一上漲46.26點，收在45,857.27點。台積電（2330）漲0.2%收在2,400元。

美國股市周一收低，中東局勢緊張帶動油價和美債殖利率走高，加深市場對通膨的疑慮；投資人也等待大型零售商財報和聯準會（Fed）會議紀錄。晶片股受AI業者營收大增，以及美國反對蘋果採購陸製記憶體消息激勵，逆勢上漲。

道瓊工業指數下跌272.63點，跌幅0.5%，收在53,459.78點；標普500指數跌40.70點，跌幅0.5%，收7,745.06點；那斯達克綜合指數跌84.25點，跌幅0.3%，收在26,644.91點。標普500指數和那斯達克100指數均連續兩個交易日下跌。

費城半導體指數收漲1.6%，重返多頭市場。費半先前僅在空頭市場停留21天，是2020年3月以來最短紀錄。美光大漲4.1%，連漲五日，期間共漲17.5%，創1月以來最長連漲紀錄。SanDisk大漲8.9%，威騰電子漲5.4%，希捷科技漲2.2%，應用材料也漲5.5%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,744.29 +1.08 2,400.00 14.35

日月光投控 ASX US 635.34 +0.94 615.00 3.31

聯電 UMC US 124.36 +1.98 121.50 2.35

中華電 CHT US 135.28 -0.21 136.00 -0.53