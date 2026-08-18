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中東緊張推升油價和美債殖利率 華爾街股市多收跌

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

中東地區緊張局勢使國際油價上漲，加劇市場對於通膨的擔憂，並推升美國公債殖利率華爾街股市主要指數今天收盤大多挫跌。

道瓊工業指數下挫272.63點或0.51%，收53459.78點。

標準普爾500指數下跌40.70點或0.52%，收7745.06點。

那斯達克指數下滑84.25點或0.32%，收26644.91點。

費城半導體指數勁揚203.96點或1.64%，收12621.01點。

華爾街 美債殖利率 殖利率

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