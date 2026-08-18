中東緊張推升油價和美債殖利率 華爾街股市多收跌

美國股市周一收低，中東局勢緊張帶動油價和美債殖利率走高，加深市場對通膨的疑慮；投資人也等待大型零售商財報和聯準會（Fed）會議紀錄。晶片股受AI業者營收大增，以及美國反對蘋果採購陸製記憶體消息激勵，逆勢上漲。

2026-08-18 06:49