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私募信貸壓力暴增 問題貸款升至近十年最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

私募信貸壓力不斷升高，大型機構的問題貸款升至2017年來最高，規模2兆美元的私募信貸市場正面臨近十年來最大考驗。

英國金融時報分析固定收益資料業者Solve的數據發現，大型私募信貸機構的問題貸款已升至2017年來最高水準。規模最大的20家上市商業發展公司（BDCs）第2季列為催收款項的貸款，中位數升至占原始成本2.8%，高於3月底的2%。BDCs為投資於私募信貸放款的上市基金。

催收款項是私募信貸產業的壓力訊號之一，通常代表借款人已停止還款，或基金認為借款人可能即將違約。惠譽上周警告，私募信用的違約件數，在7月寫下新高。PitchBook LCD數據也顯示，上市的大型BDCs第2季規模再度縮小，主要是受到貸款減損的衝擊等。

Golub Capital共同執行長戈盧布稍早表示，「信貸壓力高漲」，業界設法處理違約與問題貸款增加。他說：「我們處於信用循環，其他人先前否定此事，我認為現在已經沒什麼人否認。」

KKR和藍鴞資本（Blue Owl Capital）管理的上市實體，上季的還款額都超過新放貸。

信貸 壓力 惠譽

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