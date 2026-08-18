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AI巨擘「隱藏帳單」飆3兆美元 恐成新風險

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國科技巨擘每季均會公布AI相關資本支出，惟最新分析顯示，Google母公司字母（Alphabet）、Meta、甲骨文等的九大科技廠的支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約3兆美元的「隱藏帳單」未反映於資產負債表。 美聯社
美國科技巨擘每季均會公布AI相關資本支出，惟最新分析顯示，Google母公司字母（Alphabet）、Meta、甲骨文等的九大科技廠的支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約3兆美元的「隱藏帳單」未反映於資產負債表。 美聯社

美國科技巨擘每季均會公布AI相關資本支出，惟最新分析顯示，Google母公司字母（Alphabet）、Meta、甲骨文等的九大科技廠的支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約3兆美元的「隱藏帳單」未反映於資產負債表。

華爾街分析師認為，企業假設未來會有AI算力需求，因此砸下重金。但萬一假設出錯，這些算力合約可能成為科技公司及投資人的巨大負擔。

摩根士丹利分析師指出，表外開支的承諾益發頻繁、金額日增、也更趨複雜，讓投資人更難評估公司的整體潛在槓桿。

外媒分析近期的證券報告附註發現，九大科技巨頭的表外負債總額約達3兆美元，大多與AI有關。表外債務的擴張速度，高於這些公司過去一年來申報的資本開支總額6,000億美元。而且表外負債總額是這些業者租賃負債餘額與長期借貸額的兩倍。

根據分析，依照尚未啟用的資料中心租約，科技巨擘承諾支付金額總計1.2兆美元，這些都是資產負債表外的債款，等開始繳納租金時，才須列入資產負債表。

與此同時，資料中心需要大量晶片，業者簽署長期合約採購晶片，相關採購款項估計高達1.9兆美元，要等產品或服務交付時，才須計入資產負債表。

以Meta位於路易斯安那州的Hyperion資料中心為例，該園區歸一家合資企業所有，Meta持有20%股權，而Blue Owl Capital管理的Beignet Investor則握有這個合資企業80%股權。

建設上述資料中心的273億美元由Beignet Investor發債籌措，Meta是租戶，未來支付的租金將成為償還這筆債務的主要金流。因租約尚未開始，相關租賃承諾目前尚未完整體現在Meta的資產負債表。

Meta最初同意從2029年開始租賃Hyperion，初始租期四年，並有權最長續租20年。該公司保證，如果未能租滿20年，將對債券持有人進行全額補償。

Meta認為未租滿Hyperion 20年的可能性不大，未在資產負債表上記錄任何相關負債。因此，根據會計規則，在開始付租金之前，Meta的Hyperion租賃義務將一直不計入資產負債表。

Meta表示，初始租賃承諾總額約123億美元。截至6月，Meta包括Hyperion在內尚未生效租賃義務總額為3,470億美元。

一些公司的表外曝險還包括未來購買其他公司股票的協議，或是為其他租戶的租賃提供擔保。

帳單 Alphabet 算力

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