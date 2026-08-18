聽新聞
0:00 / 0:00

中東油國接駁運輸 有助抑制油價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，有助抑制油價，交易者和分析師表示，這是布蘭特原油8月大多維持在每桶80至90美元的原因之一，遠低於戰事爆發初期部分市場人士預估的150美元。

據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨17日上漲0.5%至每桶88.96美元；西德州中級原油期貨上漲0.3%，報每桶82.67美元。

彭博引述知情人士報導，近日雖有船隻遇襲，業者仍悄悄把原油運離荷莫茲海峽，再從阿曼灣把原油轉裝至大型油輪。

這類隱匿航行已成為全球石油市場的重要命脈。相關船舶為了自保，幾乎不透露所在位置，實際運量難以追蹤。知情人士透露，每日運量高於市場估計的400萬桶，但未說明確切數字。

伊朗戰爭爆發前，每天約有2,000萬桶原油通過荷莫茲海峽，相當於全球石油供應量約五分之一。美國能源部長萊特上周表示，先前七天每天有900萬桶原油通過海峽，接近戰前運量一半，也高於許多交易者預期。

船舶接駁、改走輸油管、各國釋出庫存及全球需求減少，共同降低戰爭對經濟的衝擊。

油價 原油 布蘭特原油

延伸閱讀

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

中東沒那麼重要了？美洲爭當石油霸主 增產潮至少延續到2027年

漲勢前所未見！巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

伊朗戰爭考驗能源安全 英媒：中國20年布局降低能源衝擊

相關新聞

北美貨櫃運價 直逼疫情時期

巴拿馬運河水位下降、全球港口壅塞，加上航商實施空班，美東航線有效運力吃緊，推升運價連番走高。上海航運交易所最新資料顯示，美東航線每FEU（40呎櫃）運價升至9,568美元，周漲2.99%，市場預期，短線有望突破1萬美元大關，逼近新冠疫情期間的高檔水準。

AI巨擘「隱藏帳單」飆3兆美元 恐成新風險

美國科技巨擘每季均會公布AI相關資本支出，惟最新分析顯示，Google母公司字母（Alphabet）、Meta、甲骨文等的九大科技廠的支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約3兆美元的「隱藏帳單」未反映於資產負債表。

美AI巨擘發債 爆排擠效應

除了伊朗戰爭帶來的通膨衝擊、美國經濟意外強韌之外，美國人工智慧（AI）巨擘發行數千億美元的債券來挹注基礎建設支出，對美國公債造成「排擠效應」，也成為推升公債殖利率攀揚的因素。美國長期公債殖利率如今升到25年來高點，並使整個金融體系的利率水位全面上升。

中東油國接駁運輸 有助抑制油價

中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，有助抑制油價，交易者和分析師表示，這是布蘭特原油8月大多維持在每桶80至90美元的原因之一，遠低於戰事爆發初期部分市場人士預估的150美元。

日第2季GDP成長意外放緩 央行9月升息添變數

日本第2季經濟成長意外放緩，企業投資連續兩季下滑，民間消費也陷入停滯，可見中東戰爭推升能源及原物料成本開始壓抑內需。這份數據可能使日本銀行（央行）9月是否升息更難抉擇。

美元走弱、Fed9月升息預期降溫 金價閃見4,400美元

國際金價17日盤中突破每英兩4,400美元，延續過去兩周漲勢。美元走弱，以及市場對聯準會（Fed）下月升息的預期降溫，讓金價有撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。