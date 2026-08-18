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中東油國接駁運輸 有助抑制油價
中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，有助抑制油價，交易者和分析師表示，這是布蘭特原油8月大多維持在每桶80至90美元的原因之一，遠低於戰事爆發初期部分市場人士預估的150美元。
據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨17日上漲0.5%至每桶88.96美元；西德州中級原油期貨上漲0.3%，報每桶82.67美元。
彭博引述知情人士報導，近日雖有船隻遇襲，業者仍悄悄把原油運離荷莫茲海峽，再從阿曼灣把原油轉裝至大型油輪。
這類隱匿航行已成為全球石油市場的重要命脈。相關船舶為了自保，幾乎不透露所在位置，實際運量難以追蹤。知情人士透露，每日運量高於市場估計的400萬桶，但未說明確切數字。
伊朗戰爭爆發前，每天約有2,000萬桶原油通過荷莫茲海峽，相當於全球石油供應量約五分之一。美國能源部長萊特上周表示，先前七天每天有900萬桶原油通過海峽，接近戰前運量一半，也高於許多交易者預期。
船舶接駁、改走輸油管、各國釋出庫存及全球需求減少，共同降低戰爭對經濟的衝擊。
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