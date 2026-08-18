聽新聞
0:00 / 0:00

美AI巨擘隱藏帳單近百兆

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

美國科技巨擘每季公布ＡＩ相關資本支出，但最新分析顯示，Google母公司AlphabetMeta甲骨文等科技大廠支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約三兆美元（約新台幣九十五兆元）隱藏帳單未反映於資產負債表。

華爾街分析師認為，企業假設未來有算力需求，但萬一出錯，這些算力合約恐成為科技公司及投資人巨大負擔。

摩根士丹利分析師說，表外開支承諾益發頻繁、金額日增、也更趨複雜，讓投資人更難評估公司的整體潛在槓桿。

外媒分析近期的證券報告附註發現，九大科技巨頭表外負債總額約達三兆美元，大多與ＡＩ有關。表外債務的擴張速度，高於這些公司過去一年來申報的資本開支總額六千億美元。

據分析，依照尚未啟用的資料中心租約，科技巨擘承諾支付金額總計一點二兆美元，這些都是資產負債表外的債款，等到開始繳納租金時，才須列入資產負債表。

此外，資料中心需要大量晶片，業者簽署長期合約採購晶片，相關採購款項估計高達一點九兆美元，要等產品或服務交付時，才須計入資產負債表。

帳單 Alphabet 算力 AI 甲骨文 Meta Google

延伸閱讀

輝達攜6大金融巨頭募資5000億美元！網憂「次貸2.0」：把AI綁上同一條船

英特爾發200億美元新股 上市以來頭一遭

路透：AI支出疑慮消退 大型投資者轉向聚焦長期贏家

大陸算力產業鏈迎擴張浪潮 緩解市場對AI泡沫化擔憂

相關新聞

喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

美國與南韓年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」十七日舉行前幾小時，美國總統川普突然發文，表示已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，軍演恐向北韓傳遞錯誤訊號；川普還表明不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作對付伊朗。

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

美國總統川普突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。川普這項決定事先似乎沒有和南韓協調，此舉恐再加深亞洲盟友的焦慮。

邊談邊整軍…伊朗兩面手法 蓄力與美對決

華爾街日報十六日報導，阿拉伯國家情報單位截獲伊朗與葉門、伊拉克等代理勢力的通訊等情報，顯示伊朗強硬派早在美伊簽署停火備忘錄後便開始採取兩面手法，一方面持續談判，另一方面利用六十天停火重整軍力，加速生產飛彈與無人機，並協調區域盟友為擴大戰事做準備。伊朗領導層的主要目標，是讓美國及以色列為攻擊伊朗付出慘痛代價，避免類似攻勢日後重演。

協議難產 美對伊重回不戰不和對峙

紐約時報報導，美伊六十天停火十七日屆滿，白宮內部早已明白，無法在大限前敲定最終協議限制伊朗核計畫。如今川普政府走回第一任期對付伊朗的老路，祭出石油制裁與海上封鎖施壓德黑蘭，戰事轉為經濟耐力戰，美伊重回不戰不和的無限期對峙。

美AI巨擘隱藏帳單近百兆

美國科技巨擘每季公布ＡＩ相關資本支出，但最新分析顯示，Google母公司Alphabet、Meta、甲骨文等科技大廠支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約三兆美元（約新台幣九十五兆元）隱藏帳單未反映於資產負債表。

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

美國與南韓十七日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習以免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這與南韓拒絕在伊朗戰爭協助美國有關。彭博報導，目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商，但凸顯川普對南韓的不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。