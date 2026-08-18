美AI巨擘隱藏帳單近百兆

美國科技巨擘每季公布ＡＩ相關資本支出，但最新分析顯示，Google母公司Alphabet、Meta、甲骨文等科技大廠支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約三兆美元（約新台幣九十五兆元）隱藏帳單未反映於資產負債表。

華爾街分析師認為，企業假設未來有算力需求，但萬一出錯，這些算力合約恐成為科技公司及投資人巨大負擔。

摩根士丹利分析師說，表外開支承諾益發頻繁、金額日增、也更趨複雜，讓投資人更難評估公司的整體潛在槓桿。

外媒分析近期的證券報告附註發現，九大科技巨頭表外負債總額約達三兆美元，大多與ＡＩ有關。表外債務的擴張速度，高於這些公司過去一年來申報的資本開支總額六千億美元。

據分析，依照尚未啟用的資料中心租約，科技巨擘承諾支付金額總計一點二兆美元，這些都是資產負債表外的債款，等到開始繳納租金時，才須列入資產負債表。

此外，資料中心需要大量晶片，業者簽署長期合約採購晶片，相關採購款項估計高達一點九兆美元，要等產品或服務交付時，才須計入資產負債表。