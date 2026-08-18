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科技業拚AI 減碳承諾放一邊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國大型科技公司大舉興建AI資料中心，龐大用電需求正帶動燃氣電廠擴建，可能使企業減碳承諾更難實現，並抵銷美國電力業多年來降低碳排放的成果。

英國金融時報分析亞馬遜、微軟、Google和Meta規劃興建的60座大型資料中心後估計，這些設施全面運轉後，每年可能產生1.015億公噸二氧化碳，相當於2025年美國電力業碳排放量約7%。

為這些資料中心供電的公用事業中，四分之三正規劃或興建燃氣發電設施；仍在經營燃煤電廠的業者中，三分之一延後除役。另有17%業者已明確向主管機關表示，興建燃氣電廠是為滿足特定超大型資料中心的用電需求。

全球能源監測組織資料顯示，美國2025年規劃中的燃氣發電容量增至近三倍，若全數完工，現有燃氣發電規模可能增加近五成，其中逾三分之一將直接為資料中心供電。

資料中心約占美國公用事業未來五年預估新增用電需求的55%。再生能源受供應鏈瓶頸、電網併聯排隊及許可審查影響，難以及時滿足全天候供電需求，使業者轉向天然氣，甚至延後燃煤電廠除役。

AI擴張已推高科技巨擘碳排放。亞馬遜2025年排放量增加16%，其中購電相關排放大增34%；微軟增加25%；Alphabet自行調整後的排放指標也上升18%。四家公司均表示，已透過投資無碳電力、購買再生能源及其他減碳措施抵銷用電。

不過，專家警告，企業自願減碳成本高昂，也會侵蝕獲利，未來可能受到資本市場壓力而縮減投入。美國能源資訊署指出，美國去年二氧化碳排放量增加2%，主要原因之一便是資料中心帶動電力需求上升。

減碳 科技業 電力

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