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日第2季GDP成長意外放緩 央行9月升息添變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本第2季經濟成長意外放緩，企業投資連續兩季下滑，民間消費也陷入停滯，可見中東戰爭推升能源及原物料成本開始壓抑內需。這份數據可能使日本銀行（央行）9月是否升息更難抉擇。

日本內閣府17日公布，第2季國內生產毛額（GDP）與前季相比換算年率成長1.1%，低於第1季上修後的1.9%，也不如市場預估的2%，但仍連續三季成長。若和前一季相比，GDP成長0.3%，低於市場預估的0.5%。占日本經濟逾半的民間消費較上季持平，不如市場預期。生活必需品價格持續上漲，降低民眾消費意願，其中非耐久財支出降幅尤其明顯。

企業設備投資下滑1.2%，不僅比第1季修正後的1%降幅更大，也和市場原先預期成長形成明顯落差。中東衝突推升燃料和石油製品價格，也干擾部分供應鏈，使企業對擴充產能轉趨謹慎。

淨出口則是主要支撐。出口減去進口對經濟成長貢獻0.5個百分點。美國對日本油電混合車需求穩健，加上全球持續投資AI，帶動半導體設備及零組件出口。

這份數據和企業調查呈現的景況並不一致。日銀短觀調查顯示，大型製造業信心升至2018年以來最高，非製造業信心也接近1991年以來高點。工業生產從第1季底以來逐月增加，製造業採購經理人指數也保持高檔，顯示企業部門並非全面轉弱。

日銀將消費和薪資視為判斷經濟強度及升息必要性的關鍵。截至周一上午，隔夜指數交換市場推算，日銀9月18日升息的機率約80%。不過，消費停滯及企業投資下滑，可能削弱9月升息的理由。

彭博經濟研究指出，日本第2季經濟成長雖仍高於潛在成長率，但企業投資下降，可能反映伊朗戰爭造成油價上漲後，企業對成長前景更加謹慎。內需疲弱也將增加高市早苗政府的壓力。食品等生活必需品價格持續上漲，使民眾生活負擔加重。

GDP 日本經濟 日本銀行

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