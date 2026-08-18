泰國翻修工廠生產指數 反駁美國洗產地指控

泰國出口躍升，但國內生產不增反減，美國認為兩者差距是貨物轉運至泰國來規避關稅的證據。泰國否認這種說法，正在修改工廠生產指數，以便更正確反映當地的經濟情勢。

泰國6月出口年增20.8%，為連續第四個月出現兩位數增幅，可是當月的製造業生產指數卻萎縮3.1%，成為與美國貿易談判的弱點。泰國官員反駁出口與生產的差距是轉運導致，認為理由是製造業指數過時，太強調傳統產業，未能捕抓到快速成長的新領域，包括與AI熱潮相關的半導體與電子業等。

泰國國家經濟與社會發展委員會秘書長丹努查說：「需要盡快修正，這成了關稅談判的弱點。」，並透露財政部長艾尼提希望在9月前完成指數調整。

川普政府要阻止中國大陸商品透過第三國轉運，來躲避美國關稅，讓泰國面臨更嚴格的檢視。泰國是製造業大國，並與中國大陸有廣泛的供應鏈連結。

製造業生產指數以2021年數據為基準，官員研擬改為2024年，較能展現出全球AI投資提振泰國電子製品需求下，不斷擴張的新產業。工業部長沃拉伍上周表示，半導體和光學產業，如光學開關等產品，名列成長最快的產業，未能適當反映在當前指數中。