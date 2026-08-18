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美元走弱、Fed9月升息預期降溫 金價閃見4,400美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

國際金價17日盤中突破每英兩4,400美元，延續過去兩周漲勢。美元走弱，以及市場對聯準會（Fed）下月升息的預期降溫，讓金價有撐。

現貨金價17日盤中一度上漲0.6%，報每英兩4,402.49美元；12月交割的美國黃金期貨盤中上漲0.5%，報每英兩4,458.70美元。金價上周漲近1%，觸及逾兩個月來新高點。

DXY美元指數17日則下跌0.3%，美元走貶使黃金對持有其他貨幣的買家而言更為便宜。美國公債殖利率曲線（長債殖利率與短債的差距）更趨陡峭。

再者，最新數據顯示，美國7月通膨降溫、就業數據意外放緩，消費者信心指數和零售銷售數據也雙雙下滑，市場對下月升息的預期隨之降低。升息對不孳息的黃金而言是不利因素。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed 9月升息機率，已由一個月前的51%降至31%。投資人靜候周三（19日）出爐的Fed會議紀錄，以獲得政策指引的進一步線索。

儘管如此，全球能源供應前景仍籠罩在高度不確定性之中，也顯示貨幣緊縮的風險尚未消退。瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，「金價如今受惠於美元走弱和美國利率走低」，但「美國汽油價格仍高於每加侖4美元，通膨壓力並未消除」。

金價8月迄今已上漲近9%，並逐步逼近200日移動平均線，主要受到投資人買氣回升及央行增購黃金帶動。若中東緊張局勢進一步升高，相較於目前仍乏人問津的美元，黃金看來已成為更具吸引力的選擇。

財政疑慮也讓黃金更具優勢。隨著債務問題持續困擾市場，投資人可能更傾向轉向實體資產。日本10年期公債殖利率已升至1996年以來最高水準，法國公債利差近期也擴大。

金價 美元指數 殖利率

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