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日本樂天攜手德國新創Helsing 強打攻擊型無人機

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
樂天集團將與德國國防新創Helsing，向日本陸上自衛隊提案採用Helsing的攻擊型無人機。（彭博資訊）
樂天集團將與德國國防新創Helsing，向日本陸上自衛隊提案採用Helsing的攻擊型無人機。（彭博資訊）

日媒報導，日本樂天集團將與德國國防新創企業Helsing合作，向日本陸上自衛隊提案採用Helsing的攻擊型無人機，協助將相關產品引進日本，並考慮在日本國內實現無人機國產化。

Helsing目前估值達180億美元，是歐洲規模最大的十角獸企業。這是指估值100億美元以上，且尚未上市的新創企業。該公司開發搭載人工智慧（AI）、具備攻擊能力的自主無人機，並供應給烏克蘭，未來也預計供貨給德國聯邦國防軍。

由於Helsing目前在日本尚無實績，樂天將作為雙方合作窗口，協助引進相關產品。接下來預計除了在陸上自衛隊進行Helsing無人機的實證測試外，也將共享最新產品資訊，以促成後續採購。

樂天將協助Helsing分享其最新產品訊息，以吸引更多訂單。雙方也計劃在日本攜手進行大規模生產。

樂天希望透過支持國際新創公司並幫助它們將產品銷往日本，來獲得可觀的收入。這種商業模式類似於貿易公司。過去樂天曾與烏克蘭政府機關合作，協助該國國防新創企業，如無人機航行控制系統開發商等，在日本拓展業務。

樂天也與日本防衛省有多項合作。雙方除了有簽署在災害發生時向自衛隊提供通訊方式的協定外，也曾參與日美聯合軍事演習中的行動通訊實證。

自俄烏戰爭以來，無人機正逐漸成為左右戰局的重要武器。10月底，德國總理梅爾茨預計首次訪日，並計劃與日本首相高市早苗針對安全保障等議題舉行會談，日德防衛合作也開始逐步推進。

除樂天與Helsing外，近期日歐企業在無人機領域的合作也持續深化。例如，川崎重工與空中巴士（Airbus）旗下子公司空中巴士國防航太合作，於歐洲正在開發的歐洲無人機（Eurodrone）上搭載反潛作戰系統等設備。葡萄牙的TEKEVER則在日本設立防衛無人機製造據點。

日本 無人機 樂天

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