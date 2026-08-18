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北美貨櫃運價 直逼疫情時期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
巴拿馬運河水位下降、全球港口壅塞，加上航商實施空班，美東航線有效運力吃緊，推升運價連番走高。運輸貨櫃示意圖。美聯社
巴拿馬運河水位下降、全球港口壅塞，加上航商實施空班，美東航線有效運力吃緊，推升運價連番走高。運輸貨櫃示意圖。美聯社

巴拿馬運河水位下降、全球港口壅塞，加上航商實施空班，美東航線有效運力吃緊，推升運價連番走高。上海航運交易所最新資料顯示，美東航線每FEU（40呎櫃）運價升至9,568美元，周漲2.99%，市場預期，短線有望突破1萬美元大關，逼近新冠疫情期間的高檔水準。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新報3,355.24點，周漲2.41%，連續三周走高。其中，遠東至美西每FEU運價上漲230美元、報6,714美元，周漲3.55%；遠東至美東上漲278美元、報9,568美元，周漲2.99%，北美航線成為本波漲勢主力。

物流業者表示，第3季歐美航線進入傳統旺季，貨主備貨需求提供基本支撐，適逢巴拿馬運河通行受限、亞洲及歐洲港口壅塞，航商並持續以空班、跳港等方式調整船期，市場可供艙位因而收縮。美東線運價距離1萬美元僅一步之遙，未來兩周部分市場報價甚至已上看10,900美元。

巴拿馬運河是亞洲貨物前往美東的重要航路，近期受聖嬰現象及降雨不足影響，運河管理局數度下調船舶容許吃水深度，迫使部分船舶減載通行，並調整部分通行時段與競標安排。若水位持續下降，不排除進一步採取限航措施。

運河壅塞也使優先通行時段的競標價格大幅攀升。近期一艘超大型液化石油氣（LPG）運輸船，據傳以460萬美元、約新台幣1.47億元取得優先通行資格，凸顯中東局勢改變能源運輸路徑後，巴拿馬運河通行需求快速升高。不過，相關費用屬市場競標結果，並非運河管理局額外收取的固定「插隊費」。

港口塞港問題同樣牽制船舶周轉效率。物流業者指出，7月以來上海、寧波等港口船舶平均等候時間拉長至三至五天，新加坡港約五天，馬來西亞部分港口作業時間也增加約三天。部分航商為維持船期採取跳港策略，導致貨櫃及艙位分布失衡，進一步壓縮市場有效運能。

萬海（2615）表示，中東局勢干擾部分航道並推高燃油成本，但目前全球貨櫃航運供需結構仍相對穩健，SCFI明顯高於年初，租船市場維持熱絡；港口壅塞及物流瓶頸尚未完全排除，也持續牽制有效運力。

陽明 （2609）指出，第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場正向發展，但上海及歐洲港口塞港情況仍須密切觀察。長榮（2603）則表示，下半年仍須關注總體經濟及地緣政治變化，將依市場需求彈性調整航線及運力配置。

業者認為，旺季需求、巴拿馬運河通行限制及全球港口壅塞三項因素交互作用，美東線艙位短期仍偏緊，運價可望維持高檔，突破每FEU 1萬美元的機率升高。

貨櫃 運價 疫情

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