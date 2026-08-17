輝達投資SB能源15億美元 布局OpenAI資料中心

輝達將對軟銀支持的SB能源投資15億美元，以便在美國俄亥俄州取得多達8百萬瓩（GW）的AI算力。輝達融資給使用自家晶片的公司，這是最新一起例子。這種作法有助提振需求，但也引發循環融資的檢視。

輝達能藉這起投資，取得俄亥俄州PORTS-Pike科技園區的土地與能源，而該園區的AI資料中心將使用輝達繪圖處理器（GPU）與網通設備，初期算力為4.25 GW。

SB能源正在俄亥俄州替OpenAI打造資料中心，SB能源與軟銀研擬建造至少10 GW的新發電設備，並在俄亥俄州的電網基建投資42億美元，以支持AI資料中心。

SB Energy也獲OpenAI支持，該公司業務為開發大規模電力與基建項目。科技大廠競相確保AI模型所需的基礎設施，日益把晶片、電力、資料中心串聯在一起。