美股早盤／三大指數平盤拉鋸 AI樂觀情緒與中東情勢緊張相抗衡

美股17日早盤相對維持平盤，投資人對人工智慧（AI）漸增的樂觀情緒，與中東局勢的緊張升溫，形成相互抗衡。

道瓊工業指數17日早盤下跌151點，或0.3%；標普500和那斯達克指數也分別下跌約0.1%；費城半導體則上漲1.2%；台積電ADR漲0.4%。

在彭博報導Anthropic上季營收大增至逾115億美元後，美光和其他晶片股早盤股價上漲，美光漲幅達逾3%，博通和輝達則分別漲0.1%和0.2%。

然而，在伊朗資深官員向路透表示，如果該國與美國間的外交談判破裂，該國將提高荷莫茲海峽和整個中東地區的緊張後，國際油價出現上漲。西德州中級原油期貨一度上漲近1%至每桶約83美元，布蘭特原油期貨也漲約1%至約89美元。

在企業亮眼財報提振投資人情緒下，標普500指數上周一度創歷史新高。儘管面對持續的中東敵對態勢，以及圍繞著AI交易的擔憂，美股仍在持續攀高。失望的零售銷售數據和相對溫和的通膨數據，也降低市場對美國聯準會（Fed）下月升息的預期。

本周投資人將會比較缺乏利多因素，雖然Fed將在19日公布上次的會議紀錄。一連串的零售業財報也將在本周發表，包括18日的Home Depot、19日的 Lowe’s，以及20日的沃爾瑪。