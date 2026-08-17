快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

漲勢前所未見！巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
萊茵河水位大減。法新社
萊茵河水位大減。法新社

國際衝突與歐洲和拉丁美洲低水位的雙重影響，導致巴拿馬運河、萊茵河、紅海和黑海等關鍵航道的運費飆漲至紀錄新高，外界擔心會推升消費者物價，也凸顯了全球供應鏈的脆弱性。

據報價機構Argus，從波斯灣運輸石油至亞洲的運價，8月10日達到每桶15.22美元，為該機構2005年開始統計來最高，原因是沙烏地阿拉伯相關油輪通過曼德海峽時，面臨攻擊威脅。從黑海航往地中海的油輪運費，本周也達到至少2005年來最高。

尚未平息的中東衝突，導致荷莫茲海峽航運中斷，對全球造成連鎖效應，船隻必須改道尋找替代能源供應。先前全球約五分之一的石油和天然氣需通過這條水路。

同時，巴拿馬運河兩組船閘的通行價格飆漲至紀錄新高，8月上旬分別達到110萬和250萬美元，為Argus有紀錄來最高，顯示強烈聖嬰現象導致水位下滑，以及中東衝突的連鎖反應提高運量。

歐洲乾旱也導致萊茵河水位下滑至危險低點，這是德國重工業重要航道。萊茵河的平底貨船運費已達到2012年來最高。

比利時航運公司CMB Tech執行長薩維里斯表示，「這波運價成長前所未見」，工廠被迫關閉或從更貴的地方取得貨品。Argus歐洲航運定價主管歐雷特也說，「這無疑是航運市場史上最嚴重的單一混亂，超越新冠疫情和俄羅斯制裁」。

貨櫃航運市場也呈現類似趨勢。從遠東地區輸往美國東岸的貨櫃平均現貨運價，年增234%至每40呎貨櫃（FEU）10,249美元。

分析公司Xeneta首席分析師山德表示，「中東戰爭導致的擾亂，變成深根蒂固的結構性問題，短期內不會消息」。成本將透過供應鏈轉嫁，「有人必須為上漲的航運成本埋單，消費者可能會承擔其中一部分，尤其是低利潤商品」。

船舶經紀商Braemar的研究主管庫拉說，航運的咽喉點日益關鍵，主要是小國如今發現，在日益的多極世界，咽喉點可以在全球貿易，發揮不成比例的政治與經濟影響力。

巴拿馬運河 紅海 運價 荷莫茲海峽 中東

延伸閱讀

戰爭與氣候推升航運成本 運費暴漲創歷史新高

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

1分鐘看世界／巴拿馬運河壅塞推高插隊費 金額衝上460萬美元

長榮海運 今日完成填息

相關新聞

經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

韓媒報導，台灣經濟正迎來雙位數高速成長，但這波由人工智慧（AI）與半導體需求帶動的榮景，似乎並未使大多數台灣家庭雨露均霑。產業、薪資與房價的巨大落差，讓強勁經濟成長與民眾實際生活感受出現明顯斷層。

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

韓媒News1 16日報導，南韓與台灣同樣受惠全球人工智慧（AI）與半導體熱潮，但經濟成長表現卻愈拉愈開。台灣今年第2季經濟成長率達12.92%，南韓只有3.7%，相差9.22個百分點；從2023年第2季起，南韓已連續13季落後台灣。報導分析，關鍵差異除了AI與半導體榮景帶動的產業範圍不同，台灣內需表現也明顯強於南韓。

漲勢前所未見！巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

國際衝突與歐洲和拉丁美洲低水位的雙重影響，導致巴拿馬運河、萊茵河、紅海和黑海等關鍵航道的運費飆漲至紀錄新高，外界擔心會推升消費者物價，也凸顯了全球供應鏈的脆弱性。

中東沒那麼重要了？美洲爭當石油霸主 增產潮至少延續到2027年

彭博資訊能源專欄作家布拉斯（Javier Blas）撰文指出，美洲石油產量快速攀升，正改變全球能源版圖。新增供應將抑制戰事帶來的油價上漲壓力，也可能吸引更多資金投入美洲油田開發。

輝達投資SB能源15億美元 布局OpenAI資料中心

輝達將對軟銀支持的SB能源投資15億美元，以便在美國俄亥俄州取得多達8百萬瓩（GW）的AI算力。輝達融資給使用自家晶片的公司，這是最新一起例子。這種作法有助提振需求，但也引發循環融資的檢視。

更懂你了？ChatGPT新功能 可記憶Mac滑鼠點擊、鍵盤輸入

OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT的macOS桌面版，推出一項名為「電腦歷史」（Computer History）的新功能，可將使用者在電腦上的操作轉化為訓練資料，藉此學習使用者的工作方式、建議自動化流程，甚至接手尚未完成的工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。