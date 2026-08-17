聽新聞
0:00 / 0:00
AI需求帶旺 新加坡7月石油以外出口成長率增至24.2%
新加坡企業發展局今天公布，7月石油以外貨物出口額較去年同期成長24.2%，由6月成長幅度20.8%增強，反映人工智慧（AI）相關需求強勁，持續拉抬星國出口表現。
法新社報導，新加坡企業發展局（EnterpriseSingapore）在聲明中表示，7月數據受到電子產品出口勁揚帶動，相關年增率由6月的105.1%升高至112%。
其中磁碟媒體產品表現最佳，成長幅度高達339.1%；其次是積體電路（IC）和個人電腦（PC），出口額分別成長120.8%和84.5%。
反觀新加坡非電子類貨物7月出口額則年減2.3%，其中藥品出口萎縮達56.7%，石化產品及加工食品出口額也各下滑22.5%和17.9%。
新加坡政府曾表示，全球AI相關需求預期將有助緩衝中東戰爭對國家經濟帶來的衝擊。
本月稍早新加坡政府也鑒於AI相關產品需求強勁，已大幅上調今年國家經濟成長率預估。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。