AI需求帶旺 新加坡7月石油以外出口成長率增至24.2%

新加坡企業發展局今天公布，7月石油以外貨物出口額較去年同期成長24.2%，由6月成長幅度20.8%增強，反映人工智慧（AI）相關需求強勁，持續拉抬星國出口表現。

法新社報導，新加坡企業發展局（EnterpriseSingapore）在聲明中表示，7月數據受到電子產品出口勁揚帶動，相關年增率由6月的105.1%升高至112%。

其中磁碟媒體產品表現最佳，成長幅度高達339.1%；其次是積體電路（IC）和個人電腦（PC），出口額分別成長120.8%和84.5%。

反觀新加坡非電子類貨物7月出口額則年減2.3%，其中藥品出口萎縮達56.7%，石化產品及加工食品出口額也各下滑22.5%和17.9%。

新加坡政府曾表示，全球AI相關需求預期將有助緩衝中東戰爭對國家經濟帶來的衝擊。

本月稍早新加坡政府也鑒於AI相關產品需求強勁，已大幅上調今年國家經濟成長率預估。